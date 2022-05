Explore… Le monde des Vikings

La collection Explore…, des éditions Usborne, se complète avec un nouveau titre, Le monde des Vikings, paru en avril 2022. Un livre-documentaire ajouré et avec volets, pour les enfants qui veulent partir à la découverte du monde des Vikings, guerriers et navigateurs.

Il y a mille ans, en bordure de forêts denses, de mers glacées, dans une contrée appelée Scandinavie, vivait un peuple plus connu sous le nom de Vikings. Le village Viking s’anime, dès le lever du soleil. Très tôt, tout le monde s’affaire, les artisans, les commerçants, les agriculteurs et les pêcheurs. Des maisons en bois, s’échappe de la fumée, qui s’élève vers les montagnes enneigées, qui entourent le village. Il n’y a pas de volets à soulever, sur cette première double page, mais les enfants vont pouvoir découvrir plusieurs trous, qui invitent à découvrir la suite… Une belle et grande illustration est à observer, pour découvrir ce village Viking.

A chaque double page, une grande illustration propose de s’immerger plus facilement dans le quotidien de ce peuple. Des paragraphes courts viennent apporter des informations aux jeunes lecteurs, qui pourront découvrir la vie, les mœurs, les croyances de ce peuple fascinant. Leur village, mais aussi leurs combats, leurs explorations, leurs butins et leurs fêtes, sont présentés, pour tout savoir de ces Vikings. Des flaps invitent à en découvrir toujours plus, tandis que les trous incitent à explorer la suite. Le documentaire est très complet, plaisant à découvrir, pour en apprendre et découvrir ce peuple Viking, entre habitants, fermiers, pêcheurs, mais aussi et surtout navigateurs, explorateurs, et guerriers. Le dessin est agréable, fait de détails plaisants, permettant d’immerger plus facilement les enfants dans cet univers coloré.

Le monde des Vikings est un livre animé, ajouré, qui vient compléter la collection Explore…, des éditions Usborne. Un documentaire attrayant, qui propose de partir à la découverte du monde des Vikings, à travers de belles scènes de leur vie quotidienne.

Explore… Le monde des Vikings