Pepper et Carrot, tome 4, Tout bascule

Tout bascule est le quatrième tome de la série jeunesse Pepper et Carrot, des éditions Glénat. Une bande dessinée de David Revoy, parue en mars 2022, dans laquelle Pepper a grandi, apprend et mûrit, au travers de nouvelles petites aventures qui en forment une grande.

Il fait nuit, la chaumière a gardé une fenêtre éclairée. Carrot est resté dehors, il regarde avec envie, un chat, sur les genoux de la propriétaire. Il se retire un peu plus loin et réfléchi. Il arrive bientôt à la maison, pousse la porte. Il voit, assoupie sur un fauteuil, Cayenne. Il réfléchit de nouveau, avant de trouver la solution. Il se jette sur ses genoux, mais réveille brusquement la sorcière. Elle est furieuse et le gronde aussitôt. Carrot s’en va vite, dans les escaliers, il se retourne mécontent, lui qui cherchait simplement un peu d’affection. Il rejoint bientôt Pepper, elle est en train d’étudier et de noter des informations, alors qu’elle regarde dans son télescope. Heureux comme tout, le chat saute sur les genoux de la jeune sorcière qui se fait surprendre. Elle rage, car elle se retrouve avec une énorme tâche d’encre sur son manuscrit !

De petits récits courts sont de nouveau à découvrir, pour ce nouveau tome, en commençant par une petite histoire sans parole. Une jolie petite note d’humour, pour retrouver quelques personnages de cette attachante série et débuter la nouvelle aventure de Pepper. Ensuite, on découvre que la jeune sorcière passe et obtient enfin son diplôme Chaosah. Elle se lance alors dans sa carrière de sorcière… Les évènements se succèdent, s’enchaînent, présentant une bien grande histoire. L’humour est toujours présent, tout comme la bienveillance de la jeune sorcière, qui a bien grandi. Elle tente de mettre ses talents au service des autres, mais malheureusement, de petites incompréhensions vont tout basculer. La bande dessinée est très agréable et rapide à lire, avec de la magie, des personnages attachants, surprenants, qui évolue et nous ravissent. Le dessin est toujours aussi beau, subtil, avec un trait fin, fluide et vif, des personnages expressifs et un bel univers graphique fascinant.

Tout bascule est le quatrième tome de Pepper et Carrot, des éditions Glénat, qui présente la suite des aventures de la jeune sorcière, qui devient professionnelle ! Diplômée, la jeune héroïne tente maintenant de faire ses preuves auprès de ses nouveaux clients…

