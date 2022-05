Celui qui ressemble à un lapin chez EXPÉéditions 

Partagez





Un lapin ?? Celui qui ressemble à un lapin, a pourtant un comportement que chacun de nous connaît très bien : le comportement de l’immaturité !!! Aussi, à travers divers sketchs, amusants, drôles, et quelquefois même assez cru(el)s, ce one shot semble nous raconter le quotidien navrant de ce lapin aux faux airs de coyote !!!

Un album muet, mais absolument expressivement drôle, disponible chez EXPÉéditions le 6 Mai 2022.

Le décor :

La terre d’un monde imaginaire, un peu sci-fi …

Une plante extra-terrestre, ressemblant plus à un être aquatique qu’à un végétal, fait sortir d’un de ses appendices plusieurs œufs. Alors que chacun d’eux se brisent inexorablement sur le sol, en voici un qui se met à rebondir sur son confrère. Ce qui lui permet de survivre, et de naître !!!

Deux longues oreilles blanches, un pompon rose. Deux grands yeux ébahis en constatant que lui aussi possède un drôle d’appendice entre les pattes !! Et, que celui-ci devient énorme lorsqu’on le trifouille !! Encore pire lorsqu’une congénère féminine, exposant ses multiples tétines s’arrête pour l’observer. Et le manger peut -être ????? Oh non, ça grossit tellement que ça devient comme un ballon de baudruche !!

La lapine amusée se met à le faire rebondir et lui assène un fameux coup de pattes qui le propulse jusqu’au panier de basket, dans ce paysage bizarroïde !!

Un premier sketch qui donne le ton métaphorique de ce recueil de gags !!! Et ça continue comme ça tout du long !!

Le point sur la BD :

« Copulo ergo sum », une citation latine transformée, que l’on peut comprendre comme : En couple donc je suis !! Puisque la quête de celui qui ressemble à un lapin, est désespérément de réussir à séduire son homologue féminin. Dure tâche, que nous raconte dans ses petits sketchs le scénariste James, lorsqu’il s’aperçoit que la lapine n’a pas la “comprenette” facile ! Il use de tous les stratagèmes, qu’il épuise, et qui l’épuise un à un, pour que celle-ci le remarque. Peut-être aussi, l’aime, est envie de lui …. mais sans résultats ! Un peu comme la quête de Bip-Bip et Coyote, mais plus pour le sexe que la bouffe !!!! L’univers est assez sci-fi, martien même, avec de belles couleurs posées là par Boris Mirroir : du orange, du jaune. Et ses graphismes juste naïfs ce qu’il faut, avec les grands yeux de ces créatures donnant toute l’expression aux vignettes de cet œuvre chez EXPÉéditions !

Les auteurs usent de toutes les entourloupes pour nous amuser. Et compatir au désarroi de ce petit être naïf (enfin presque !). On a droit à une histoire à l’envers, des clin​s​ d’œil « Godzillesque », des pages dépliantes avec une galerie de lapinous sous toutes les formes !!

La conclusion :

Pas le temps de s’ennuyer avec ce petit recueil divertissant. Celui qui ressemble à un lapin n’a pas fini de comprendre ce qu’est la vie de couple, la vie avec ses potes, la vie quoi, que c’est déjà trop tard !!! La fin est là et le lecteur passe des moments truculents, dramatiques, cruels … mais très récréatifs !!!

La vie d’un drôle de lapin, donc, à découvrir chez EXPÉéditions, pour s’amuser des « bouffonneries » de la vie, qui n’est pas toujours un grand fleuve tranquille lorsqu’on est en couple !!!!! Bonne poilade !