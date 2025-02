Dans nos maisons – Ed. Alice jeunesse

Dans nos maisons est un album jeunesse original, paru aux éditions Alice jeunesse, en novembre 2024. Un livre qui présente comme des poésies, entre rêveries, imaginaire et objets, pour s’inventer de drôles de refuges, de tendres nids douillets…

La quête débute. Une jeune fille cherche au creux de son cœur un chez-soi à trouver, un chez-soi à garer. Un lieu qui bercera ses nuits et fera résonner ses rires. Un chez-elle, rien qu’à elle… Aujourd’hui, elle part à sa rencontre. Elle sort de son œuf, prend sa besace, pour un long voyage. Elle part donc vers l’inconnu, entre vagabondages au gré des courants, et voyages sous le vent taquin. Un tour du monde qui se révèle effréné, où s’entrelacent les chimères de papier. Le périple est fait de curiosités. Elle découvre qu’entre les solides branches d’un arbre peut se cacher des secrets et aventures enjouées !

L’album est poétique et intimiste, entre réflexion et douceur. Ce n’est pas vraiment une histoire, mais une série de petits textes qui mêlent poésie et philosophie. Les idées sont originales, et la lecture offre un beau moment de rêverie, notamment avec des visions d’une maison idéale. Les illustrations, un mélange subtil de réalité et de dessin, sont épurées et immersives, laissant une grande place à l’imagination. Comme des photographies, elles apportent une base, tout en incitant à l’évasion. Toutefois, cet album n’est peut-être pas à la portée de tous les enfants. Pour un jeune de six ans, la lecture peut sembler difficile et la fin éloignée. Cependant, pour les adultes, c’est une belle réussite, pleine de charme et d’émotion. L’album est surprenant, invitant à l’imagination et à la liberté.

Dans nos maisons est un album jeunesse plein d’imagination, des éditions Alice jeunesse. Un livre qui se veut philosophique, qui n’entraînera pas les jeunes lecteurs dans cette dynamique, mais plutôt à se transporter dans ces drôles de maisons et lieux…

Un album jeunesse à acheter par ici…