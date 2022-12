Disneyland vous tend les mains !

Disneyland est l’un des parcs d’attractions les plus fréquentés dans le monde. Il compte des millions de visiteurs chaque année avec ses nombreuses attractions et animations. Disneyland est une idée du célèbre Walt Disney et le concept s’est étendu dans différents pays, dont la France. Si vous envisagez de vous y rendre, nous vous donnons des astuces pour profiter pleinement de votre visite à Disneyland Paris.

Un pass annuel pour visiter Disneyland Paris, le rêve

Pour vivre pleinement la magie qui s’opère à Disneyland Paris, il n’y a rien de mieux que de s’offrir un pass annuel. Cet abonnement vous donne l’opportunité de participer à toutes les activités de Disneyland Paris durant toute l’année. Quelles que soient les conditions climatiques ou l’affluence le jour où vous décidez visiter le parc, vous avez l’assurance d’avoir un ticket d’entrée valide à utiliser.

Pour ceux qui souhaitent tout savoir sur le pass annuel Disney, retenez que vous avez au moins 150 jours sur toute l’année pour profiter des attractions du parc. C’est une très bonne option de réservation qui vous évite de devoir acheter à chaque fois le ticket d’entrée. Obtenir un pass annuel Disneyland Paris comporte d’autres avantages.

Vivez chaque saison à thème

La principale force de Disneyland Paris réside dans sa capacité à proposer divers programmes pour tenir en haleine le public. Certains de ces programmes sont nouveaux ou ont une durée limitée de présentation. Seul un pass annuel Disneyland Paris peut vous donner la chance de ne manquer aucun d’entre eux. Avec un abonnement annuel, vous pouvez découvrir le thème de chaque saison si vous y trouvez un intérêt. Entre le Livre de la jungle, le Festival du Roi Lion et les Super-Héros Marvel, vous n’aurez aucune difficulté à satisfaire vos envies.

Faites des économies

Aller à Disneyland Paris le temps d’une journée représente un coût non négligeable. Le ticket d’entrée est d’environ 107 euros lorsqu’il est pris à la caisse. Pour un abonnement annuel, il faut débourser en moyenne 179 euros. La différence est nettement remarquable. Le pass annuel Disneyland Paris vous permet ainsi de faire de grosses économies sur l’année. Par exemple, si vous devez vous rendre dans le parc 4 fois seulement dans l’année, cela vous coûtera 428 euros. Si vous prenez un abonnement annuel, vous pourrez visiter plus de 4 fois Disneyland Paris contre 179 euros. Même si le parc d’attractions ne sera pas votre domicile, le pass annuel vous permettra de vous y rendre quand vous le voulez sans trop réfléchir.

Bénéficiez de réductions exceptionnelles

Le pass annuel Disneyland Paris ne permet pas seulement d’avoir accès aux activités à tout moment. Vous avez aussi la possibilité d’obtenir certains privilèges sur le site. D’abord, des réductions pouvant atteindre 20 % sont accordées aux détenteurs d’un pass annuel Disneyland Paris dans les restaurants et boutiques installés dans le parc. Le pass annuel permet ensuite de participer à des activités ou animations exclusives.

De temps en temps, Disneyland Paris organise des attractions privées à tous ses abonnés. Les détenteurs du pass peuvent par ailleurs mettre leur animal de compagnie dans un lieu sûr et profiter des activités. Un service de garde est réservé aux abonnés. Cependant, pour bénéficier de tous ces privilèges, vous devez acheter un pass annuel d’une certaine gamme. La formule de base ne prend pas en compte tous les avantages. Vous devez alors au moins souscrire la formule premium.

Un bref historique de Disneyland Paris

L’idée de création de Disneyland a vu le jour suite à une expérience vécue par son créateur Walt Disney. Après la construction du premier parc, de nombreux autres ont suivi. C’est ainsi que Disneyland Paris a vu le jour en 1992. Avant d’en arriver là, il y a eu la signature de la Convention pour la création et l’exploitation du projet Euro Disneyland entre « The Walt Disneyland Company » et les autorités françaises le 24 mars 1987.

À partir de 1992, année de lancement, la France est devenue une destination touristique incontournable grâce à la présence de Disneyland Paris. De plus, avec l’ouverture de la gare TGV de Marne-la-Vallée-Chessy, de nombreuses familles viennent de tous les horizons pour y vivre des instants magiques. Disneyland Paris compte sept hôtels et villages nature, deux parcs à thèmes, un centre de divertissement et un terrain de golf de 27 trous.

Après le lancement du parc, de nombreux investissements ont été réalisés sur le site. Il y a eu entre autres l’ouverture des attractions Indiana Jones, Walt Disney Studios, Space Mountain et Toy Story Playland. Disneyland Paris est le parfait endroit en Europe où vous êtes sûr de vivre des moments magiques et inoubliables. L’achat d’un pass annuel Disneyland Paris est la meilleure option pour ne rien rater de tout ce qui se fait comme animations et activités dans le parc.