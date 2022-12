Les futurs de Liu Cixin – L’attraction de la foudre

L’attraction de la foudre est le septième tome de la série Les futurs de Liu Cixin, paru aux éditions Delcourt, en novembre 2022. Une adaptation du roman de Liu Cixin, par Thierry Robin qui s’empare du récit dystopique plutôt ambitieux et puissant, rythmé et efficace.

Un homme dessine un immeuble. Contrairement à la réalité, il est baigné de lumière, autour d’un grand ciel bleu. Dehors, il pleut, l’orage éclate. L’homme explique qu’il va faire un grand ciel bleu, sans hésitation, il en rajoute. Il dessine aussi de grands arbres en fleur. Puis, il regarde par la fenêtre, le déluge dehors. Derrière lui, son fils le félicite. L’homme est ravi, il le remercie et explique que ce qu’il peint sera son cadeau d’anniversaire. Mais il le rassure, expliquant qu’il aura également son enveloppe rouge. Puis, il rappelle qu’il est important de peindre sa maison, car lorsqu’on vieillit, les souvenirs ramènent au foyer. On se souvient de pièces immenses, de longs escaliers, vu avec des yeux d’enfants, car tout paraît plus grand. Du côté de la cuisine, une femme affirme que tout cela est vrai…

C’est un album imposant qui est à découvrir ici, de 272 pages. Un récit très dense, assez spectaculaire et bien rythmé, qui présente Chen, fasciné par la foudre globulaire depuis une expérience traumatique, vécue dans l’enfance. Le jeune scientifique se passionne et va bientôt rejoindre l’armée intéressée par ses théories. Il va donc pouvoir travailler toujours plus et expérimenter. Mais cette force incroyable crée des tensions internationales… La bande dessinée présente aussi une romance, dans cette aventure de science-fiction bien menée, avec ce contexte géopolitique instable et les menaces d’un conflit imminent. Le récit dystopique est ambitieux, fabuleux et puissant, plutôt bien réalisé. Le dessin est tout aussi plaisant, avec un trait plutôt structuré, qui se veut moderne.

L’attraction de la foudre est le septième tome de la série Les futurs de Liu Cixin, des éditions Delcourt. Un album dense, captivant, intéressant, qui présente un récit dystopique ambitieux et puissant, rythmé et efficace, baigné de culture chinoise.

