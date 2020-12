Ferme de Borie – La tradition à savourer pour les fêtes

Ferme de Borie est une exploitation agricole familiale, qui depuis 1970, possède plusieurs types d’élevage. Aujourd’hui, de l’élevage à la conserve, l’entreprise française, maîtrise pleinement le parcours de leurs canards gras, proposant d’excellents produits du terroir.

Aujourd’hui, la ferme qui se situe dans le Quercy, entre Rocamadour et le gouffre de Padirac, s’est spécialisée dans le gavage et la transformation de canards gras, propose une gamme de produits issus des animaux de la ferme. Un atelier de transformation au cœur de la ferme permet de maîtriser toutes les étapes de la fabrication de leurs produits. Une gamme qui ne cesse de s’enrichir, pour proposer des produits de tradition à déguster, savourer et partager.

Aussi, pour les fêtes, France Net Infos vous propose une sélection de ces bons produits, du terroir français, à commencer par le bloc de foie gras. Le produit est un mélange de plusieurs foies gras reconstitués, qui donne un résultat homogène, permettant de présenter de belles tranches régulières. Le bloc de foie gras est à savourer avec un simple toast, du pain, avec un confit, en apéritif, ou en entrée, en salade, comme la salade Quercynoise. Le bloc de foie gras est savoureux et fondant, à servir frais, pour une meilleure dégustation.

Le pâté au foie gras de canard est comme un médaillon, du foie gras entouré de pâté, alliant ainsi les saveurs de la chair de porc et du foie gras. Il est à savourer frais, découper en parts égales, pour être servi sur une tranche de pain de campagne, en apéritif, ou en entrée. Une recette savoureuse, avec deux textures différentes et une douce alliance, qui se déguste avec gourmandise.

Enfin, un assortiment de rillettes est également à découvrir et à apprécier, des rillettes pur canard au piment d’Espelette, constituées de viande de canard, offrant une texture savoureuse et douce, rehaussée par le piment, qui présente une recette savoureuse, épicée et plaisante. Sont aussi à découvrir des rillettes de poulet fermier à la moutarde à l’ancienne, une délicieuse recette à déguster en apéritif, sur un pain toasté. Enfin, les rillettes de poulet fermier au citron et à l’origan sont une autre recette à savourer, un peu plus originale, acidulée avec le citron, et l’origan qui parfume délicieusement les rillettes fondantes.

La Ferme de Borie est une entreprise familiale et française, qui présente de bons produits, issus d’un savoir-faire et de tradition. De savoureux produits à partager, déguster pour les fêtes, ou à déposer au pied du sapin de Noël, pour les plus gourmands !

Pour en savoir plus La Ferme de Borie est à retrouver par ici.