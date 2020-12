Demandez votre carte grise facilement et rapidement !

Que vous soyez en possession d’une voiture, d’une motocyclette, d’un poids lourd … vous êtes dans l’obligation d’avoir une carte grise. Il s’agit d’une obligation légale pour tous les véhicules à moteurs.

Qu’est-ce qu’une carte grise ?

Aussi appelée certificat d’immatriculation, la carte grise est un document qui sert de carte d’identité pour chaque véhicule. De manière globale, celle-ci contient toutes les informations liées à l’engin ainsi que l’identité de son titulaire (Nom, prénom).

Plus précisément, la carte grise contient plusieurs cases, nommées de A à Z. Chacune de ces cases a sa propre importance, mais pour être bref, nous n’allons citer que quelques-unes :

(A) La case du numéro d’immatriculation : comprend le numéro affiché aussi sur la plaque d’immatriculation du véhicule ;

(C) La case des informations liées au(x) titulaire(s) du véhicule, notamment son (leurs) nom(s), prénom(s), leur nombre et l’adresse ;

(D), (E), (F) et (G) sont des cases destinée aux caractéristiques du véhicule, à savoir :

Des informations générales comme la marque et le nom commercial, Le numéro (VIN) Vehicle Identification Number Les différentes masses en relation avec le véhicule comme la masse qui ne doit pas être dépassée pour toujours garder le contrôle sur le véhicule (surtout en cas de freinage), la masse des objets qui peuvent être tiré par le véhicule, ainsi que le Poids Total Roulant Autorisé ( connu sous le nom de P.T.R.A) qui désigne la somme des poids du véhicule et du conducteur ;

(H) La durée de validité du certificat d’immatriculation : celle-ci est, de manière générale illimitée et reste par conséquence vide. Il existe toutefois des particularités ;

(I) La date d’édition de la carte grise ;

(J) La classe à laquelle appartient le véhicule ;

(P) Tout ce qui est en rapport avec la puissance de l’engin à moteur et son énergie (la cylindrée, la puissance nette maximale, la puissance administrative nationale…)

(S) le nombre de places disponibles. Cette case est déclinée en deux catégories :

Les places assises, Les places debout (applicable pour certains véhicules comme le bus par exemple) ;

(V) Des indications sur l’impact environnemental (les émissions du CO2 dans l’air). Ces informations impactent le coût de la carte grise ;

(Y) Les différentes taxes de la carte grise dont les montant sont exprimés en €.

Comment se fait la demande de la carte grise ?

La demande du certificat d’immatriculation se faisait dans les guichets de la préfecture. Mais depuis 2019, avec la digitalisation des processus administratifs, celle-ci se fait désormais en ligne.

Aucun besoin d’attendre son tour dans une queue pour faire la demande. Tout ce dont on a besoin est un poste ordinateur ou un téléphone, une connexion internet et un peu d’agilité pour faire usage de ces outils. Et au cas où quelqu’un n’y a pas accès chez lui, il y a toujours la possibilité de se déplacer chez un professionnel de l’automobile qui doit bien évidemment être agréé pour pouvoir assurer son accompagnement dans la procédure.

La demande de carte grise en ligne est assez simple, gratuite et ne prend que quelques minutes. En fait, le propriétaire de la voiture est amené à remplir un formulaire en ligne sur 3 phases :

Caractéristiques du véhicule : des champs concernant l’immatriculation, le département de résidence,… sont à remplir. Cette phase permet aussi de donner des tarifs estimatifs de l’édition du certificat d’immatriculation ; Identité du nouveau propriétaire ; Documents nécessaires : C’est la phase où a lieu la constitution du dossier pour la demande de la carte grise. Lors de cette phase, le titulaire du véhicule télécharge l’ensemble des documents nécessaires, en format électronique, pour compléter son dossier.

Que reste-t-il à faire ?

Après la validation de la demande, le titulaire de la voiture doit patienter le temps que son dossier soit traité. Aucune nécessité de se déplacer, il suffit d’attendre quelques jours (généralement 1 semaine) pour recevoir la carte grise sous pli sécurisé dans la boite aux lettres. Il est aussi possible de faire un suivi du traitement de la demande en ligne sur le site internet de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS).

La circulation avec la voiture est-elle possible avant l’acquisition de la carte grise ?

Grâce au Certificat Provisoire d’Immatriculation (CPI), il est possible de circuler pendant un mois avec sa voiture, mais pas à l’étranger. Celui-ci reste valide pendant un mois et est délivré en format électronique par le télé-service lors de la demande en ligne de la carte grise. Il suffit de l’imprimer.

Dans le cas où la demande a été faite par un professionnel agréé, ce dernier remet lui-même le CPI en format papier au demandeur.