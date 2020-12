Le critère majeur de choix d’une bonne voiture est sa motorisation. Lors de l’achat d’une auto, nous sommes le plus souvent guidés par le moteur, qui devra satisfaire nos besoins et combler nos attentes. Un des éléments indispensables de la motorisation d’une automobile est donc sa courroie de distribution, elle fait partie de l’ensemble des pièces en charge d’assurer les échanges des gaz de combustion dans le cylindre.

À quoi sert la courroie de distribution ?

Commandée par la rotation du pignon du vilebrequin, la courroie de distribution synchronise les mouvements des organes suivants : les pistons, les soupapes, la pompe d’injection, la pompe à eau, l’arbre à came et le vilebrequin. Celle-ci endommagée, entrainerait des conséquences importantes sur votre moteur.Pour mener à bien sa mission, la courroie doit être tendue, cette tension est primordiale pour assurer son rôle.

Quelle courroie de distribution est idéale pour mon véhicule ?

Faites bien la différence entre une courroie d’accessoire et une courroie de distribution ! sur le plan visuel, la première est bien plus petite, par contre la seconde est plus grande puisqu’elle sert à faire avancer l’automobile.Pour votre voiture, choisissez toujours une courroie de distribution crantée car elle possède plusieurs avantages à savoir, moins chère, facile à monter et surtout elle est silencieuse. Elle est généralement en caoutchouc ultra-résistant.

Comment savoir lorsqu’il faut changer de courroie de distribution ?

La courroie de distribution a une durée de vie estimée à près de 5 ans ou plus, en fonction du modèle et de la marque de la voiture. Pour remplacer une courroie de distribution, l’idéale est de se référer à la date et au kilométrage indiqués dans le livret du véhicule. Dans la pratique, il est conseillé de la remplacer au bout de 60 000 Km à 120 000 Km.

Le remplacement d’une courroie de distribution exige une délicatesse, qu’il est préférable de confier ce travail à un garagiste-mécanicien qui possède l’expérience requise. Selon l’âge de votre voiture, il est conseillé de remplacer tous les éléments du circuit de distribution de votre moteur.

Combien ça coûte pour remplacer une courroie de distribution ?

Le remplacement de courroie n’a pas de prix fixe. Le coût varie en fonction de la marque de voiture que vous possédez. Mais réservez déjà une somme comprise entre 350 euros et plus de 1000 euros. Vous devrez donc au préalable faire un devis.