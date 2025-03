Festival Plus Fort.es Ensemble : dans le rire et le respect mutuel

Ce week-end, quoi de prévu ? Ça vous dit de rire et réfléchir sur l’avenir du spectacle vivant après la vague du #MeTooStandup ? Après avoir été à l’initiative de la Charte Comedy Club pour lutter contre le sexisme sur scène et en coulisses, la Directrice artistique de La Nouvelle Seine Jessie Varin lance la première édition de Plus Fort.es Ensemble. Un festival dédié à la lutte contre le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles dans le spectacle vivant.

Au programme : des tables rondes qui questionnent la représentations des femmes dans l’humour, le rôle des médias et des réseaux ; des ateliers pour sortir des rapports de force et apprendre à travailler dans un climat sécurisant et sécurisé, et de l’humour, car rien ne vaut le rire pour être sensibiliser avec Camille Giry, Samuel Certenais et la crème de La Nouvelle Seine du stand-up.



Festival Plus Fort.es Ensemble

Du 9 au 16 mars à La Nouvelle Seine.

