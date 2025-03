La tête dans les nuages – Quand le TDA(H) s’invite à la maison

La tête dans les nuages est un récit complet, d’Emmanuelle Friedmann et Céline Bailleux, paru aux éditions Soleil, fin février 2025. Une bande dessinée qui vient parler, entre humour et justesse, du trouble de l’attention, à travers le vécu de Céline, la maman et Anaïs, l’enfant…

4 juillet 2025, c’est la fin de l’année scolaire et la fin de la grande section pour Anaïs. La petite fille vient voir sa maman, pour lui dire qu’elle a envie de faire pipi. Sa maman lui dit d’aller aux toilettes rapidement, car ça va bientôt être leur tour ! La maman patiente, mais la jeune fille ne revient pas. Elle retrouve bientôt sa fille, dans la cour, avec un escargot dans la main. Elle lui explique qu’elle l’attendait. Anaïs affirme qu’elle avait oublié. Du coup, elle demande à sa maman de l’accompagner et si elle peut prendre son escargot ! La maman affirme que le petit animal serait plus heureux dans la cour… Mais Anaïs pense aussi qu’elle peut réellement le chouchouter. Alors qu’elles sortent des toilettes, la maîtresse salue la maman. Elle voulait la voir pour lui annoncer qu’elle avait eu des soucis avec Anaïs, cette année.

La bande dessinée est touchante et pleine de réalisme. Elle retrace le parcours de Céline et de sa fille Anaïs, atteinte de TDAH. Dès la rentrée en CP, Anaïs rencontre des difficultés scolaires importantes, notamment une grande lenteur dans les apprentissages et une attention dispersée. Le diagnostic de TDAH tombe. Un long chemin de rendez-vous médicaux, d’ateliers spécifiques et de démarches administratives commence pour la famille. L’album se distingue par sa narration fluide et sincère, mettant en lumière les défis quotidiens auxquels Céline et Anaïs sont confrontées. L’humour et la bienveillance rendent les situations complexes plus légères. Les illustrations douces et colorées renforcent cette ambiance chaleureuse, tout en rendant le récit accessible. Un ouvrage précieux, qui éclaire avec empathie le quotidien des familles touchées par ce trouble, tout en offrant des conseils utiles pour mieux accompagner les enfants.

La tête dans les nuages est un récit complet touchant et drôle, des éditions Soleil. Un témoignage émouvant et instructif, qui offre à découvrir un diagnostic, un quotidien difficile pour une famille qui va devoir vivre avec un trouble du neurodéveloppement.

