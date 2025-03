C’est malin – Bien se vendre en 2 minutes

La collection de petits livres de poche C’est malin, des éditions Leduc, se complète avec le titre Bien se vendre en 2 minutes. Un outil pratique et complet, d’Yves Maire du Poset, paru en janvier 2025. Le livre propose d’avoir toutes les clés afin de construire un storytelling efficace et convaincre rapidement.

Le livre de poche débute avec un sommaire clair et simple, qui propose trois parties et treize chapitres. Une introduction explique que parler de soi est chose difficile et pas innée. Entre confusion, attention, efforts, ennui, l’exercice n’est pas chose facile et pourtant il est important. Aussi, le livre invite à un objectif, aider à réussir le storytelling. Le livre donne donc les clés d’une bonne préparation, en mettant les candidats dans les meilleures conditions pour être à l’aise, dans toutes les situations. Entre obstacles, démarche organisée, enrichir les discours, bon communicant, bien démarrer, convaincre, toutes les clés sont à retrouver au fur et à mesure des chapitres.

Faire bonne impression en quelques secondes, c’est tout un art. Le guide propose une méthode efficace pour structurer son discours et capter l’attention immédiatement. Un entretien, une présentation ou un échange professionnel demande une préparation minutieuse. Le livre guide pas à pas pour organiser ses idées, renforcer son impact et éviter les erreurs courantes. L’approche repose sur des techniques de storytelling, des conseils concrets et des exercices pratiques. Chaque chapitre aide à bâtir un message clair, percutant et adapté aux différentes situations : entretien d’embauche, présentation d’un projet ou pitch commercial. L’importance de la concision et de la clarté est mise en avant. Un ouvrage indispensable pour ceux qui veulent convaincre rapidement et efficacement, en toutes circonstances.

Bien se vendre en 2 minutes est un guide pratique, de la collection C’est malin, des éditions Leduc. Un livre de poche complet qui offre toutes les clés, les solutions à différents problèmes, pour convaincre et réussir n’importe quel entretien, discours, présentation…

