Jaadugar – La légende de Fatima – Tome 3 – Éditions Glénat Manga

Troisième tome de cette saga sur les Terres Mongoles du 13e siècle, Jaadugar, librement inspirée à Tomate Soup, par la vie d’une jeune esclave au destin fascinant !



La jeune Fatima, à présent espionne pour le compte de l’épouse principale du Prince Tolui, continue, malgré elle, son ascension au sein de l’Empire Mongol du XIIIe siècle !! Elle se retrouve sous les ordres de Töregene, avec qui elle partage une rancœur certaine contre les assassins de sa famille. Grâce à son savoir, et son instruction, elle parvient même à se sortir de situations dangereuses, mais avec beaucoup de risques !!

À retrouver aux Éditions Glénat depuis le 5 mars 25. (+12)

Le décor :

La campagne militaire entreprise par le clan d’Ogedeï contre la dynastie Jin, bat son plein. Tandis que Sire Tolui et le grand Khagan fomentent pour la guerre, Fatima et sa « nouvelle »maîtresse font route vers l’avant-poste du clan Djagathaï.

Les efforts de Fatima et Töregene​, afin de mener à bien le plan prévu pour semer le chaos dans l’Empire Mongol​,commencent à se mettre en place. Mais elle est malheureusement surveillée de très près, et elle doit déjouer les pièges et les soupçons qui pèsent sur elle. Heureusement, grâce à son intelligence et son esprit d’observation, elle trouve de quoi faire diversion, devant ses accusateurs. S’attirant même un peu de sympathie vis-à -vis de la princesse Möge.

Sur leur route, la jeune esclave croise également le chemin de marchands venant du Khorassan (ancienne région de l’Est de l’Iran). Et elle est demandée pour décrypter des ouvrages écrits en arabe.

Ceci lui donne l’occasion de découvrir des livres d’alchimie. Puis, de concocter un remède afin de guérir la première épouse d’Ogedeï, Boraqchin. Et c’est exactement la bonne marche à suivre, pour se rapprocher finalement de la grande Khatun. Au lieu de viser le clan Djagathaï comme allié !!!

Le point sur le manga :

L’histoire de Fatima se complexifie à présent un peu plus. Avec ce troisième tome de Jaadugar, publié aux Éditions Glénat manga, Tomato Soup nous montre l’étendue des talents de sa jeune protagoniste.

Le lecteur se retrouve avec un véritable récit d’espionnage entre les mains. Avec les manipulations, les intrigues et qui plus est, les dangers de la position de cette jeune esclave ! On a du mal à croire à tant d’intelligence et d’ingéniosité de la part de cette figure historique inspirant l’écriture de l’autrice !!!

Le récit est passionnant, plein de rebondissements. Et on peut dire que la protagoniste joue avec le feu avec la maîtrise d’une jongleuse !!! L’accent est mis sur son instruction et son savoir qui lui permettent de percer, tout en la mettant de nombreuses fois, jusqu’à la fin de cet opus, en posture embarrassante. Heureusement elle peut compter sur la sororité qui la lie à chacune de ses allièes !

Tomato Soup privilégie ici les gros plans sur les visages, pour accentuer la tension qui règne dans ce troisième tome. Les graphismes étonnamment naïfs contrastent totalement avec le sujet.

La conclusion :

On serre les dents de nombreuses fois, pour notre petite héroïne au grand destin ! Un troisième tome de Jaadugar toujours aussi passionnant et grisant. Décrivant l’ascension progressive de sa protagoniste vers une vengeance millimétriquement calculée, et vers un pouvoir « politique » maîtrisé ! Une saga incroyable aux Éditions Glénat Manga.