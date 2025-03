Je m’initie au running – Ed. Leduc

Je m’initie au running est un guide visuel et pratique, de Guillaume Adam, paru aux éditions Leduc, en février 2025. Un livre complet qui propose de se laisser guider dans une initiation au running. Il permet de savoir où commencer et quels objectifs atteindre.

Le guide débute avec un sommaire simple et complet, suivi d’une introduction. La première partie vient présenter les cinq bienfaits de la course à pied. Il est souligné que le running offre des bienfaits sur la santé physique, mais aussi des effets positifs sur le bien-être mental. En se fixant des objectifs stimulants et réalistes, la course à pied permet de progresser, d’atteindre des paliers et de prendre confiance en soi. Ensuite, bien évidemment, il y a la santé qui se voit améliorée. Le système immunitaire se trouve renforcé, les risques de maladies cardiovasculaires réduits, et il y a un renforcement des muscles et de l’ossature. Le running permet aussi de réduire le stress et l’anxiété et impacte réellement sa vie personnelle et professionnelle.

Le guide visuel est réellement complet, intéressant et pratique. Il s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux coureurs plus expérimentés. L’approche est claire, avec un test initial pour adapter l’entraînement à chaque profil. Le guide propose un programme sur quatre semaines, accompagné de conseils sur l’équipement nécessaire et l’alimentation à privilégier. La méthodologie de Guillaume Adam, fondée sur des données scientifiques et médicales, permet d’acquérir une compréhension précise des enjeux physiques liés à la course. Les objectifs se trouvent définis de manière réaliste, et le suivi de progression encourage une évolution continue. Les explications sont visuelles et faciles à comprendre, ce qui rend l’apprentissage de la course à pied accessible à tous. Le guide est un véritable allié pour ceux qui souhaitent se lancer dans la pratique du running de manière structurée et efficace.

Je m’initie au running est un guide visuel complet et pratique, des éditions Leduc. Un ouvrage intéressant qui accompagne les débutants comme les experts dans des programmes adaptés. Il offre également des informations complémentaires pour atteindre les objectifs et devenir acteur de sa préparation.

