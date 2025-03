Le livre d’Ayla – L’esprit du cheval

L’esprit du cheval est le deuxième tome de la trilogie Le livre d’Ayla, des éditions Delcourt, paru fin février 2025. Une bande dessinée de Séverine de la Croix et Violette Grabski, qui présente un univers fantastique avec des créatures magiques en danger…

Quatre jours plus tôt, les elfes font pousser les plantes. Ils se réjouissent de la belle saison automnale. C’est alors que les plantes se rétractent et semblent disparaître… Elles ont peur. Un oiseau passe, s’envole et pousse un cri alarmant. Les deux elfes vont aller voir si la famille adoptive d’Ayla va bien. Une fois sur place, ils voient que la famille semble pressée. Ils doivent fuir rapidement et n’ont pas le temps de prendre quelques souvenirs. Jade est triste de laisser les pierres d’Ayla. Alors qu’ils quittent la maison et commencent à s’enfoncer dans la forêt, un groupe d’êtres humains arrive. Ils veulent faire fuir le diable et leur village et mettre à mort les sorcières. Les elfes courent, pour avertir Hakan ! Le 2 novembre 1572, Evy semble méditer autour de lumières réconfortantes. Il interpelle Ayla, pour l’informer qu’un elfe va naître aujourd’hui !

Ce deuxième tome reprend l’histoire là où le premier s’était arrêté. Les créatures magiques, envoyées pour protéger la Terre, quittent peu à peu cet univers, incapables de rester face à la folie humaine. Ayla, déchirée, choisit de rester aux côtés de sa famille d’adoption et part à la recherche de Jade. Elle croise aussi son oncle, banni des siens, qui semble cacher des facettes surprenantes. Les aquarelles de Violette Grabski créent une atmosphère douce et onirique, où la magie et la nature occupent une place centrale. Cependant, la bande dessinée peut paraître complexe et difficile à suivre. Le lien entre les personnages n’est pas toujours évident. Bien que classée jeunesse, la profondeur de la trame et des thèmes, comme l’ostracisme ou la quête d’identité, cible davantage un public adulte ou young adult. Les récits, porteurs de messages forts, trouvent un écho dans le folklore celtique et la nature.

L’esprit du cheval est le deuxième tome de la série jeunesse Le livre d’Ayla, des éditions Delcourt. Un album qui présente la suite des aventures d’Ayla, qui continue de découvrir un univers riche et fantastique, mais aussi en danger…

