Timoté et son doudou – Ed. Gründ

Les éditions Gründ rééditent Timoté et son doudou, depuis janvier 2025, avec le QR code, pour écouter l’histoire gratuitement sur l’application Lizzie. Un album jeunesse, d’Emmanuelle Massonaud et Mélanie Combes, qui présente une aventure du quotidien, pour le petit héros !

C’est mercredi, et aujourd’hui Timoté retrouve ses amis à la bibliothèque, pour l’heure des contes. Augustin le bibliothécaire raconte des histoires et aide à choisir des livres que les enfants aiment. Maman embrasse Timoté et lui rappelle que c’est papy qui vient le chercher. En effet, ils doivent aller tous deux au Muséum. Timoté semble ravi et joyeux. Augustin s’installe pour raconter l’histoire de Boucle d’Or et les trois ours. Il s’agit du conte préféré de Lila. Timoté, quant à lui, ne connaissait pas cette histoire. Ensuite, Augustin aide le jeune enfant à choisir un grand livre sur les chevaliers. Timoté s’enthousiaste et affirme qu’il adore les chevaliers !

Le livre jeunesse offre une aventure simple et rassurante pour les jeunes lecteurs. L’histoire suit Timoté, un petit lapin qui, après une visite au muséum avec son Papi, se rend compte que son doudou, Boubou, a disparu. Une recherche commence, pleine de tendresse et de complicité. Le récit aborde avec douceur la peur de perdre un objet précieux, tout en montrant comment l’affronter avec courage. Le texte, facile à lire, est adapté aux jeunes lecteurs, et les illustrations, rondes et colorées, créent un univers chaleureux. La fin, avec un jeu à détacher, permet de prolonger l’expérience de manière ludique, tout comme quelques quiz pour vérifier la compréhension du texte. Une histoire idéale pour les petits, à la fois joyeuse et réconfortante.

Timoté et son doudou est un album jeunesse attendrissant, des éditions Gründ, à écouter grâce à un QR code. Une histoire rassurante et réconfortante, sur une situation que parents comme enfants redoutent… Des préoccupations du quotidien, qui permettent aux enfants de se retrouver dans leur petit héros.

