Minecraft – Échappe-toi – Perdu dans le temps

Perdu dans le temps est un nouveau titre de la collection Minecraft – Échappe-toi, des éditions 404, paru en février 2025. Un roman-jeu non officiel, de Gauthier Wendling, qui combine escape, pour les enfants à partir de 7 ans, qui offre à vivre et lire une aventure incroyable et épique, à travers les époques !

Le livre-jeu débute avec un avant-propos qui explique que les lecteurs vont vivre leur aventure ! Le roman ne se lit pas de manière ordinaire. Il s’agit d’un jeu qui propose de se plonger dans l’univers de Minecraft. Un défi est à relever, en franchissant des niveaux, les uns après les autres, tout en découvrant différents lieux et en évitant les pièges ! Ensuite, des règles sont à suivre, pour pouvoir vivre au mieux l’aventure immersive. Ainsi, il ne faut pas feuilleter. Il va falloir faire les bons choix, tenir ses comptes et consulter son livre de recettes pour se débloquer. Ensuite, c’est le début de l’aventure, avec deux pages à lire, qui permettent de se plonger dans l’histoire…

Le livre-jeu plonge les lecteurs dans une aventure immersive à travers les âges. Un rendez-vous manqué et un Professeur Tic-Tac malicieux envoient le héros en Préhistoire, où le temps est chamboulé. L’objectif : naviguer d’époque en époque, prendre des décisions cruciales, récolter des ressources et utiliser ses compétences de crafter pour rétablir l’ordre temporel. Chaque choix influence le futur, créant une aventure unique à chaque lecture. Le livre, inspiré de l’univers de Minecraft, mélange énigmes et exploration tout en offrant une expérience interactive. Parfait pour les fans du jeu, il propose une aventure dynamique où chaque erreur peut changer le destin. Avec son concept de livre dont tu es le héros, le roman-jeu est une aventure palpitante et pleine de suspense, qui se combine à de l’escape game.

Perdu dans le temps est un nouveau roman-jeu de la collection Minecraft – Échappe-toi, des éditions 404. Un livre-jeu non officiel, captivant et immersif, qui s’inspire de l’escape game, pour faire vivre des aventures uniques dans cet univers pixélisé et amusant de Minecraft.

Un roman-jeu à acheter sur Amazon