Salut les amoureux – Ed. Larousse jeunesse

Salut les amoureux est un album jeunesse, d’Emmanuel Bergounioux et Amélie Laffaiteur, paru en février 2025, aux éditions Larousse. Une histoire pleine de tendresse, qui vient aborder le sentiment amoureux chez les enfants, les premiers émois, les sensations…

Marcel a huit ans, il a aussi du caractère et une crinière de lion. On lui dit souvent. Ça à quoi il répond toujours en rugissant ! Mais depuis une semaine, Marcel ne fait plus le lion. Il ne semble plus le même. Sa sœur répète qu’il a l’air bizarre en ce moment. Son papa s’inquiète et lui demande ce qui ne va pas. Marcel mâchouille le bout de son stylo… Pour ne pas perdre la boule et tenter d’y voir plus clair, il décide de faire la liste de tout ce qui le tourneboule. Ainsi, il écrit qu’il a des papillons dans le ventre, cela le chatouille. Il fredonne des chansons, qui le collent à la peau, où l’amour rime avec toujours…

L’histoire explore avec douceur les premiers émois amoureux chez les enfants. À travers une enquête drôle et touchante, le livre aide les jeunes lecteurs à identifier les symptômes de l’amour naissant : les papillons dans le ventre, la timidité ou l’envie de partager ses sentiments. Le ton est léger, mais le sujet est traité avec respect et bienveillance. Les personnages, attachants et curieux, mènent une réflexion sur ce que signifie être amoureux. L’histoire invite les enfants à exprimer leurs émotions et à comprendre les sentiments qui les traversent. Le livre est un excellent outil pour aborder l’amour de façon simple et accessible, tout en offrant une lecture agréable et pleine de tendresse. Une belle manière de mettre des mots sur les premières expériences sentimentales. Le dessin offre un trait fin et doux, avec des personnages expressifs.

Salut les amoureux est un album jeunesse tendre, des éditions Larousse jeunesse. Une histoire simple, une histoire universelle, qui aborde en douceur le sentiment amoureux chez les enfants, pour comprendre et vivre pleinement ces moments intenses et mystérieux.

