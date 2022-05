Fête des mères : qu’offrir à une maman geek ?

Trouver un cadeau idéal pour sa maman lors de la fête des mères relève souvent d’un casse-tête. Non seulement vous devez connaître sa personnalité, mais en plus vous aurez à déterminer ses goûts. Cette tâche s’avère encore plus difficile si vous avez une maman geek. Vous êtes à la recherche d’un cadeau pour une mère passionnée par la technologie ? Voici quelques idées pour vous aiguiller.

Un oreiller musical

Un oreiller musical est un gadget de prédilection pour une maman geek. Elle lui permet de reposer sa tête sur un outil confortable tout en écoutant une bonne musique. Ce dispositif est doté d’un émetteur Bluetooth, où elle peut le connecter à plusieurs types de multimédias. Si vous voulez compléter la panoplie geek de votre maman, cet oreiller musical avec un haut-parleur intégré est un bon choix. Vous lui offrez un élément pour qu’elle se repose comme un bébé après une journée éreintante. Offrir cet oreiller démontre que vous tenez à son bien-être.

Une clé USB personnalisable

Tout geek qui se respecte doit avoir une clé USB pour ses besoins personnels et professionnels. Cependant, elle ne peut pas faire partie des gadgets geek si elle n’est pas personnalisée. Une clé USB personnalisable peut devenir la marque de fabrique de votre mère. Elle sera encore plus enchantée si vous contribuez à l’achat de ce dispositif. Un USB sous forme de clé, avec une boite personnalisable ou un USB design est idéale pour rendre cet outil distinctif. Les geeks l’apprécient encore plus quand tout le monde ne se doute pas de son utilité principale.

Haut-parleur douche Bluetooth

Qui n’a pas aimé prendre sa douche tout en écoutant de la musique. Cependant, par peur d’abîmer son appareil, on n’ose pas l’amener dans la salle de bain. Réveiller tout le voisinage en mettant le volume au fond n’est pas non plus une bonne idée. Même les geeks font attention pour ne pas perturber la société. Si votre mère apprécie la musique jusque dans la douche, un haut-parleur douche Bluetooth est une bonne idée de cadeau. C’est un petit appareil portatif qu’elle peut amener partout où elle va.