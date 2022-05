Panique sur la côte de Granit rose est un nouveau titre de la collection d’Escape game en Bretagne, des éditions Beluga. Un ouvrage de Vincent Raffaitin, illustré par Mouk, paru en avril 2022, qui propose de mener l’enquête et résoudre des énigmes, pour pouvoir avancer dans l’histoire.

Le livre, au format roman, explique qu’il s’agit d’un roman-jeu, qui ne se lit pas de manière linéaire. En effet, il ne suffira pas de tourner les pages comme d’habitude pour avancer dans l’histoire… Pour jouer, il faudra repérer les énigmes, afin d’évoluer dans l’aventure. Les énigmes à résoudre sont symbolisées par une icône de couleur et une phrase en gras. Pour jouer, le tableau de décodage est nécessaire, car, une fois l’énigme résolue, on obtient un chiffre ou un nombre à utiliser avec ce tableau. Il permet de se rendre aux bonnes pages, pour continuer l’aventure.

Toutes les explications nécessaires, pour débuter l’aventure sont bien décrites, en trois étapes, au début de l’ouvrage. Puis, le roman-jeu débute, avec un jeune garçon à incarner, Elouan, âgé de 10 ans. Le garçon prépare sa fête d’anniversaire, et pour cela, il est aidé par ses deux meilleurs amis. Mais Gael ne répond pas, elle a été enlevée ! Ainsi débute une enquête et une intrigue, pour parcourir la côte de Granit rose et retrouver Gael. Le récit est assez bien décrit et captivant, pour les jeunes lecteurs, dès 8 ans, avec des énigmes diverses et variées, des messages cryptés, des codes, des labyrinthes, des jeux d’observation… Une grande aventure palpitante attend donc les enfants, qui vont devoir travailler leur logique, leur sens de l’observation, leur mémoire et leur déduction, pour avancer. Le tableau d’indices, pour avancer dans l’aventure, comme quelques pages pour noter des indices, sont à retrouver à la fin de l’ouvrage, avec les solutions également.

Panique sur la côte de Granit rose est un roman-jeu des éditions Beluga, du groupe Coop Breizh. Un roman qui propose aux enfants de mener une enquête immersive, et de résoudre des énigmes, pour avancer dans cette histoire palpitante et bien menée.

