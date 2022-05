Hi/ Lo tome 1 : Body Electricity et Tome 2 : Voltaïc aux Éditions Shockdom

A la suite d’un voeux débile, Noëlle et Kaï se retrouvent chacun dans le corps de l’autre !! Une vraie misère, dans ces deux premiers tomes d’ Hi/Lo quand on sait qu’avant ce désastre, non seulement, ils ne pouvaient pas se supporter. Mais qu​’en​ plus,Kaï est le garçon le plus arrogant et charmeur de tout le lycée !!!

Hi/Lo raconte leur combat pour retrouver leur corps d’origine, sans éveiller les soupçons de leurs camarades !!!! Un pari compliqué et extrêmement drôle, dans ces deux premiers tomes aussi hilarant que tragique !! Second tome chez Shockdom depuis le 13 Mai 2022. (+14)

Le décor :

Cette nuit-là, la benjamine de la famille Amaryllis, Noëlle, fait un cauchemar terrible, qui s’entremêle avec celui de Kai, un mec du lycée qu’elle ne peut pas sentir.

A son réveil, elle a la mauvaise surprise de se réveiller à côté de la petite amie de ce goujat. Et, l’autre mauvaise surprise, c’est qu’elle est … dans le corps de Kaï !!!!

Rewind … la veille au matin …

Noëlle, 20 ans, est en pleine chorégraphie pour les sélections des futures cheerleaders ! Mais, une nouvelle fois, elle se fait recaler à cause de ses rondeurs, trop imposantes. Une « malédiction » qui la suit depuis son adolescence, avec le fait qu’un bruit court à son sujet, concernant sa prédisposition à collectionner les sportifs de l’équipe de football. Ce qui est totalement faux. Aussi, elle est souvent moquée et rejetée par les filles de son âge. Sa seule « amie », c’est sa sœur Evangeline, et la bande de potes avec qui elle se trimballe.

D’ailleurs pour se consoler de son échec aux sélections, sa sœur l’emmène déguster une glace au café du coin. Là, elles tombent nez à nez avec Candice, qui bosse comme serveuse, mais aussi avec son mec. Kaï, le genre de type hyper mignon, et égocentrique à souhait.

Ce soir, c’est la nuit de la pluie d’étoiles filantes, et ils décident d’y assister. Mais, un fait assez « paranormal » va projeter les deux meilleurs ennemis, dans le corps de l’autre …

Le point sur les deux premiers tomes d’ Hi/Lo :

Hi/Lo est une comédie légère avec cette inversion de corps qui permet à chacun des protagonistes de se rendre compte à quel point la vie de l’autre n’est pas facile. Non seulement en temps que « sexe opposé » : chacun apprend à avoir un autre regard sur le corps dans lequel il se retrouve. Ce qui pimente de façon hilarante le récit d’Elisa « Pocci » Pocetta, entre ces personnages qui ne se supportent pas au départ. Et qui profite de l’occasion pour « abîmer » la réputation de l’autre !! Puis une sorte de résilience, lorsque les difficultés et l’arriéré familial de la vie de chacun pointe le bout de son nez. Les graphismes mi-manga/ mi-comics de l’autrice sont parfaits pour exprimer toutes sortes d’émotions sur le visage des protagonistes, avec ces situations loufoques qui s’enchaînent vitesse grand V !

Un premier tome aux éditions Shockdom, autour de la découverte de chacun des protagonistes : amitié, famille, drame. Un second tome plus axé sur la recherche d’un moyen de retrouver son corps initial, et la vie des personnages secondaires.

La conclusion :

Un amusant regard sur le genre, pleins d’émotions avec des situations et des dialogues à mourir de rire !!! Hi/Lo aux Éditions Shockdom, c’est la petite fraîcheur pétillante de l’été qui arrive, qui met du baume au cœur et te fait oublier toute gravité environnante !!!

A consommer sans modération et insouciance complète.