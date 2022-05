Des éclats de diamant aux Éditions les Aventuriers de l’Étrange 

Comme lorsqu’on taille une pierre brute qui va devenir des éclats de diamant, Martina, une jeune fille introvertie et timide va devoir quitter ses livres et sa solitude, pour intégrer une équipe sportive féminine. Au début un peu contre son gré, sa place au sein de cette équipe déjà bien soudée, va se révéler au fil de son apprentissage sportif et humain.

Un one shot dont seule Nuria Tamarit en a le secret, sur le portrait juste et délicat d’un âge crucial : l’adolescence !! Disponible depuis le 27 Mai 2022 aux Éditions Les Aventuriers de l’Étrange. (+12)

Le décor :

Martina lit paisiblement l’histoire du dernier homme sur terre, assise sur les marches de l’escalier. Elle est interrompue par son amie Xuls. Celle-ci s’étonne une nouvelle fois des « trucs chelous et bizarres » que celle-ci peut lire.

Pour essayer de la sortir de son livre, elle lui propose une virée des plus macabre. Un homme s’est jeté sur la voie ferrée, et, pas mal de gens de la classe, ont décidé après les cours, d’aller constater les dégâts. Une virée qui l’intéresse peu, mais, au fil de la discussion, elles se trouvent un autre intérêt commun.

Bien que Martina ne trouve aucun plaisir particulier à pratiquer un sport, sa mère l’a inscrite dans l’équipe féminine de basket locale. Et ce, contre son gré. Xuls y voit là une opportunité pour elle de s’épanouir en côtoyant des filles de son âge, et partageant des moments privilégiés dans un groupe.

Elles décident d’aller à l’entrainement ensemble dès le lendemain, afin que Martina, complètement introvertie, soit plus à l’aise.

Le début d’un épanouissement, et de l’émancipation d’une jeune fille qui doit encore apprivoiser son environnement !

Le point sur Des éclats de Diamant :

Une histoire simple et efficace, aux Éditions Les Aventuriers de l’Étrange, sur l’adolescence et ses difficultés. Nuria Tamarit nous raconte avec beaucoup de justesse, et sans aucune prétention, les portraits successifs de deux jeunes filles. Une première timide, qui doit faire sa place dans une « équipe » ou un groupe afin de s’intégrer. L’autre, déjà complètement désinhibée, qui lui sert de « tuteur » pour se sentir protégée !!

Le rapport entre ces deux amies est mis en avant par l’autrice par les situations de « mise à nues ». Au sens propre comme au figuré. Car, les scènes d’échanges entre adolescentes se déroulent dans les douches des vestiaires de l’équipe.

De l’apparence de chacune, aux différences de leur corps. Sublimées par les graphismes de l’autrice, et sa particularité à exprimer ces corps triangulaires, comme bien ancrés sur terre. Entre moqueries et constatations féminines. Spontanéité naïve et/ou réalité cruelle. Tour à tour, les douches deviennent un lieu d’échanges sur des sujets propres au passage adolescent/adultes. Les amours, la taille des seins, jouxte tactique de jeux, et compétitions avec un certain humour.

La conclusion :

En choisissant les douches comme lieu de discussions, l’autrice accentue le rapport à la féminité à cet âge difficile qu’est l’adolescence. Toutes ces filles sont comme « Des éclats de diamant » en formation, exhibant leurs intimes pensées sur différents sujets importants. L’air de rien, l’autrice travaille dans ce one shot aux Éditions les Aventuriers de l’Étrange, le portrait d’un âge qui s’autonomise en développant son propre univers. Grâce aux amitiés qu’il lie, et à la protection que lui offre cet environnement sportif, pour s’épanouir en toute sécurité.

Une représentation douce et juste de l’adolescence contemporaine à l’accent frais et équilibré !