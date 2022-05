Manger comme un local à Paris : 7 façons de trouver de bons restaurants

Paris : cette ville nous évoque l’histoire, la romance, les merveilles architecturales… et bien sûr, la gastronomie. Et pour ce dernier, les choix ne manquent pas. Si à Rome, on fait comme les Romains, alors à Paris, vos papilles vous remercieront de leur faire découvrir les saveurs de la région, comme un local. Il nous reste à savoir comment repérer les restaurants qui en valent la peine, parce que les restaurants, ce n’est pas ce qui manque dans cette région. Voici 7 façons de trouver de bons restaurants à Paris.

Faire des recherches sur le Net

Si vous avez une préférence pour un critère spécifique, outre, évidemment, la nourriture, vous pouvez faire des recherches sur le Net. Sur nicelocal.fr , il y a plus de 10 000 restaurants recensés. Vous aurez toutes les informations nécessaires sur la fourchette de prix pratiquée, les options de livraison, les heures d’ouverture et détails sur les spécialités servies. N’oublions pas les photos du lieu pour vous mettre déjà dans l’ambiance, ainsi que des clichés des plats, pour vous mettre l’eau à la bouche. Avec tous ces choix d’établissements, votre aventure n’est pas prête de terminer.

Faire confiance à la bouche à oreille

Si vous avez des amis ou proches parisiens, vous pouvez aussi essayer de leur faire confiance. Après tout, parsemer votre aventure gastronomique de surprises peut être une excellente idée également. Outre les proches et amis, n’hésitez pas à demander au personnel de votre hôtel par exemple, à votre guide, à votre chauffeur de taxi. Cela reste une façon très authentique de faire une bonne découverte. Si vous aimez les sorties nocturnes, vous ne le regretterez en aucun cas à Paris, qui révèle une tout autre facette de sa beauté une fois le soleil couché. Dans ce cas, découvrez les restaurants — de vingt-quatre heures , qui vous ouvrent leurs portes à toute heure de la journée et de la nuit.

Suivre les influenceurs et autres bloggeurs

Avec la nouvelle tendance des e-influenceurs/bloggeurs et autres guides en ligne, dans tous les domaines imaginables, notre choix est d’autant plus facilité. Les outils mis en avant par les comparateurs en ligne, notamment des filtres permettant d’affiner les résultats selon vos préférences de prix, de spécialité ou encore d’ambiance, entre autres, sont très pratiques. Idem, les témoignages des bloggeurs et autres guides vous offrent l’opportunité de faire une immersion dans les restaurants, ce serait comme si vous étiez en personne.

Télécharger des applications

De nos jours, il y a également des applications qui viennent à la rescousse des papilles aventurières. Ce qui est bien avec ces dernières, c’est l’option de géolocalisation instantanée qui vous guide où que vous soyez par rapport aux restaurants, cafés , bars, pâtisseries et autres à proximité. Bien sûr, les avis incluront des détails sur le budget à prévoir, les heures d’ouverture, les points forts et faibles de l’établissement en question. Les applications sont très pratiques, prennent moins de place qu’un livre-guide par exemple et sont rapides.

Se fier aux récompenses culinaires

Si vous êtes un fin gourmet, vous porterez sans aucun doute une attention plus particulière aux récompenses culinaires de l’établissement. Pour commencer, il y a les très fameuses étoiles Michelin, les Bocuse d’or, d’argent et de bronze, et depuis 2016, l’Assiette Michelin, étape intermédiaire juste avant les étoiles Michelin. Il n’y a pas meilleure garantie d’une expérience gastronomique hors pair avec ces récompenses officielles. Bien sûr, une tenue plus officielle sera exigée, mais visiter Paris sans y faire un tour serait regrettable.

Y aller à l’aveuglette

Des fois, il vaut mieux laisser le hasard faire les choses. Laissez l’aventure vous guider jusqu’au bout. Après tout, c’est comme ça que fonctionne les pros des guides gastronomiques, prendre des risques, explorer les coins et les recoins de la ville, des petites allées… C’est une façon de sublimer votre voyage, de sortir des sentiers battus, de donner la chance aux petits restaurateurs, aux nouvelles entreprises, et à votre tour, de parler de vos découvertes à vos proches et amis globe-trotteurs.

Se fier aux avis d’un spécialiste local

Qui connaîtrait mieux les secrets gastronomiques de Paris qu’un spécialiste culinaire de… Paris ! Dans ce cas, faites le tour des guides de restaurants parisiens. Plus que les fourchettes de prix, l’ambiance et les détails de réservation ou autre, ils vous révéleront les endroits qui mettent bien en avant l’authenticité de la gastronomie parisienne pour que vous puissiez bien manger comme un local à Paris. À ce sujet, le site nicelocal.fr pourra bien vous renseigner.

Manger comme un local : quelques conseils sur les us et coutumes

Toujours selon l’adage de faire comme les Romains à Rome, sachez qu’il y a des pratiques qui sont propres à la vie parisienne. Cela vous facilitera bien la tâche pour une immersion complète. Pour commencer, sachez qu’une réservation est cruciale dans les plus grands établissements. Eh oui, ils sont très en demande, donc, c’est un must. Pour certains, il faut s’y prendre des mois à l’avance. Aussi, hormis les restaurants — de vingt-quatre heures , les horaires des déjeuners sont de midi à 14h30, et pour les dîners, de 19h30 à 23h00. Si vous avez un petit creux entre, il y a toujours les brasseries ou cafés à votre disposition. Préférez également les établissements avec des menus écrits au tableau plutôt que les menus laminés. C’est un signe qu’ils innovent souvent. Autre point important, contrairement aux États-Unis par exemple, les serveurs reçoivent un salaire de base complet. En temps normal, les pourboires sont inclus dans le prix des menus. Vous pouvez toutefois leur laisser un « tip » de 5 à 10% de l’addition.

Voilà, maintenant que vous savez l’essentiel pour manger comme un local à Paris, lancez-vous dans cette aventure sans tarder. Laissez les saveurs des baguettes locales, des 1001 variétés de fromages, de croissants, de vins, de viandes et de salades exploser dans vos bouches pour des souvenirs inoubliables.