Flammekueche Kauffer’s : trois saveurs alsaciennes à savourer cet hiver

Quand l’hiver frappe à la porte et qu’un bon plaid ne suffit plus, rien de tel qu’une flammekueche Kauffer’s bien croustillante pour se réchauffer. Avec ses trois recettes chaleureuses, la marque revisite ce grand classique alsacien pour régaler tous les palais. Tartiflette, traditionnelle XXL et dessert aux myrtilles : il y en a pour tous les goûts !

La Tartiflette : le fromage à l’honneur

Le mariage d’une flammekueche et d’une tartiflette est un des plus beaux mélanges des genres. Je dirais même une ode au fromage fondu et aux saveurs montagnardes. Prenez une une base de pâte croustillante et garnissez-la de pommes de terre fondantes. Ajoutez des lardons savoureux et, surtout, un fromage à raclette qui s’étire à l’infini. Parfaite pour un dîner rapide et réconfortant au coin du feu, la flammekueche Kauffer’s Tartiflette est l’alliée des soirées raclette sans l’attente du poêlon.

La « Grande Comme Ça ! », version traditionnelle XXL

Avec son format généreux de 350 g, cette flammekueche Kauffer’s traditionnelle est pensée pour être partagée, que ce soit à l’apéritif ou en plat principal. Des lardons bien grillés, des oignons fondants et une crème onctueuse viennent sublimer une pâte aussi fine que savoureuse. Parfaite pour un soir de grand froid, elle vous transportera directement en Alsace sans quitter votre salon.

Myrtilles : une surprise sucrée irrésistible

Coup de cœur inattendu, la flammekueche Kauffer’s aux myrtilles revisite avec audace la traditionnelle tarte alsacienne. En effet, la douceur acidulée de ces petites baies bleu nuit qui éclatent en bouche sont sublimées par une crème légèrement sucrée. Rajoutez une touche de cassonade juste avant d’enfourner pour la rendre fondante à souhait. Le tout repose sur une pâte fine et croustillante, signature de la maison Kauffer’s. Que ce soit en dessert ou au goûter, elle se déguste aussi bien à la main qu’avec élégance, à table, et promet de séduire même les plus sceptiques !

Le savoir-faire artisanal de Kauffer’s

Fabriquées en Alsace avec des ingrédients locaux, les flammekueches Kauffer’s incarnent un véritable savoir-faire artisanal. Entre tradition et créativité, chaque recette est gage de qualité et de saveurs authentiques.

Verdict : un trio gagnant

Que ce soit pour une soirée de flemme, un dîner entre amis ou une envie de sucré, Kauffer’s a tout bon. Mention spéciale à la version myrtilles qui prouve que les flammekueches ne se limitent pas au salé. Testées et approuvées, ces recettes deviendront vite des incontournables de vos hivers gourmands.