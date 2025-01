Mon rituel crèmes visage Innovatouch Cosmetics

Entre éclat naturel et hydratation intense, découvrez deux crèmes visage Innovatouch Cosmetic. Zoom sur ces deux alliées beauté incontournables : la Crème Abricot et la Crème Coco.

La Crème Abricot : lumière sur votre teint

C’est simple, cette crème visage Innovatouch Cosmetic est votre meilleure alliée pour afficher un teint éclatant sans passer des heures devant le miroir. Sa formule enrichie en huile de noyau d’abricot et peptides de lupin donne un vrai coup de boost à la peau. L’effet ? Un teint rehaussé comme après une journée en plein air. Sa texture légère et non grasse est un bonheur pour les matins pressés. En prime, elle floute légèrement les imperfections et s’adapte à toutes les carnations.

Envie de briller (sans excès) lors de vos visioconférences ou soirées en ville ? La Crème Abricot apporte un effet lumière immédiat. En effet, la peau du visage scintille légèrement et parait radieuse. Mais c’est aussi un soin sur le long terme : sa formule riche en actifs naturels favorise une peau oxygénée et saine. Vous voilà prêt·e à affronter la journée avec bonne mine !

La Crème Coco : l’hydratation en mode cocooning

Place au confort absolu avec la Crème Coco. Cette crème visage Innovatouch Cosmetic est enrichie en huile de coco pressée à froid et acide hyaluronique. Ainsi, elle nourrit et hydrate en profondeur les peaux les plus sèches. Résultat : une peau douce, souple et rebondie, idéale pour affronter l’hiver ou réparer les agressions du quotidien.

Mais ce n’est pas tout ! Elle possède un parfum subtil de coco qui donne des envies gourmandes. Chaque application devient un vrai plaisir, rien que pour se régaler de l’odeur ! Sa texture riche fond sur la peau sans laisser de film gras. Une alliée parfaite pour les adeptes de routines minimalistes mais efficaces.

Mon rituel : entre éclat et douceur avec les crèmes visage Innovatouch Cosmetic

Si la Crème Abricot donne un véritable coup de fouet à mon teint les jours où je veux rayonner, la Crème Coco est mon refuge lors des soirées cocooning ou après une journée à courir partout. En alternant ces deux soins, ma peau est non seulement hydratée, mais aussi lumineuse.

Innovatouch Cosmetic réussit ici un sans-faute : des soins accessibles, efficaces et ultra-agréables à utiliser. Avec ce duo, vous êtes paré·e pour toutes les situations, des journées chargées aux moments de détente bien mérités. Alors, prêt·es à tester ?