6e édition du festival Trajectoires du 9 janvier au 8 février

Dans quelques jours débutera la nouvelle édition de Trajectoires, le festival de spectacles vivants qui interroge notre rapport au monde par le prisme des récits de vie. Impulsé et coordonné par le Forum Jacques Prévert de Carros, il met en valeur la création contemporaine en reliant les projets artistiques aux enjeux de notre société. En 2022, Ttajectoires a pris de l’ampleur en devenant un festival à l’échelle du département. Cette année, il se déroulera du 9 janvier au 8 février dans plusieurs théâtres et lieux culturels du territoire : le Forum Jacques Prévert de Carros, le théâtre de Grasse, la scène 55 de Mougins, le Théâtre de la Licorne de Cannes, la médiathèque de Mouans-Sartoux, et le Théâtre National de Nice.

Charlotte Pollet, chargée des relations publiques et de la communication au Forum Jacques Prévert, nous a parlé de la programmation de cette 6e édition, qui s’annonce particulièrement riche.

France Net Infos : Depuis 2022, le festival Trajectoires, initié par le Forum Jacques Prévert, est devenu un événement collectif puisque d’autres structures du Département accueille des spectacles…

Charlotte Pollet : Les spectacles inscrits dans le festival Trajectoires sont également intégrés dans la programmation annuelle des différentes structures partenaires. C’est ce que l’on souhaitait. Ce sont des spectacles abordant la question des récits de vie, et qui vont interpeler des enjeux de notre société.

France Net Infos : L’une des qualités de ce festival, c’est qu’il propose des spectacles appartenant à des disciplines très différentes. Il y a du théâtre, des spectacles musicaux, des spectacles de marionnettes, de la danse…

Charlotte Pollet : Effectivement ! Il y a toujours une dominante théâtrale mais on est ouverts à d’autres disciplines. On va avoir des marionnettes, de la musique, de la danse avec Tendre carcasse. Avec Les sœurs Hilton, il va y avoir de la magie. Ce sont toujours des formes très modernes, mêlant différentes choses. Avec Mythos par exemple, outre les marionnettes, il y a tout un travail autour du théâtre d’ombres, de la projection vidéo. C’est un spectacle très esthétique. Rencontre avec Michel B. se présente comme une conférence comme s’il s’agissait d’un témoignage d’un auteur révélant sa part sombre. ADN-Histoires de familles de Linda Blanchet est très intéressant dans la forme : il s’agit d’un théâtre participatif puisque le public va avoir des choix à faire pendant le spectacle. L’Hiraeth est un spectacle musical. #Preuvedamour est un seule-en-scène.

France Net Infos : Certains spectacles s’adressent au jeune public…

Charlotte Pollet : Tout à fait ! C’est un festival qui cherche à s’adresser à l’ensemble de la jeunesse. Comme il parle de sujets de société, le besoin d’interpeler la jeunesse est très fort. C’est pour cette raison que plusieurs spectacles vont s’adresser aux adolescents. D’autres sont à voir en famille comme Joséphine et les grandes personnes. C’est un spectacle drôle avec une enfant coach expliquant les adultes aux enfants. C’est une création québécoise.

France Net Infos : Comment se construit la programmation de Trajectoires ?

Charlotte Pollet : Le festival d’Avignon est toujours une grande source d’inspiration. Et puis, le Forum Jacques Prévert est en lien avec plusieurs compagnies qui vont proposer des projets. Avec Trajectoires, on a aussi à cœur de mettre en avant des créations de l’année. Par exemple, quand on a programmé Françé, la pièce n’était pas encore créée. Comme c’est une compagnie qu’on suit et dont on aime le travail, on lui a fait confiance. Le festival est aussi une opprtunité d’accompagner des compagnies locales. C’est important pour nous qu’il y en ait chaque année. On a envie de montrer au public qu’il y a une multiplicité de propositions avec des créations portées par de grands noms et d’autres venant de compagnies locales.

France Net Infos : 12 spectacles sont programméd du 9 janvier au 8 février. Pour vous, quels sont les temps forts de cette édition 2025 ?

Charlotte Pollet : Je recommande Françé. Avec cette pièce, Lamine Diagne et et Raymond Dikoumé ont vraiment voulu se questionner sur leurs propres origines, sur la notion du vivre-ensemble. En plus, un bord plateau est prévu à l’issue des représentations, ce qui permet d’avoir un échange avec le public. J’aime aussi beaucoup Mythos. La compagnie Anima Théâtre travaille l’esthétique de manière très pointilleuse, avec une volonté d’intégrer de la poésie dans le récit. Bien sûr, il y a Les sœurs Hilton de Christian Hecq et Valérie Lesort. C’est leur nouvelle création et je la recommande fortement. Il y aussi Les Gratitudes au Théâtre de Grasse avec Catherine Hiegel. C’est une adaptation du roman de Delphine de Vigan. J’aime aussi beaucoup ADN-Histoires de familles. Ce spectacle est une expérience pour le spectateur.

Pour plus d’informations sur la programmation : www.forumcarros.com