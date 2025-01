Ohwii de Biird et Wicul : le sextoy en verre qui réinvente le plaisir

Un jouet intime audacieux, un design pensé pour tous les corps, et un contenu éducatif de qualité. Plongez dans l’univers de Biird et Wicul avec le Ohwii, une création qui redéfinit le plaisir et la sexualité en solo ou à plusieurs.

Un sextoy élégant et inclusif

Le Ohwii débarque dans le paysage des jouets intimes comme un accessoire des plus innovants. Imaginé dans les moindres détails par Edwige, infirmière et sexothérapeute derrière le compte Instagram Wicul, c’est Biird qui le commercialise. Si vous ne connaissez pas cette marque d’objets et accessoires de plaisir hollandaise dirigée par des femmes, il est temps de s’y mettre.

Le gode en verre Ohwii se démarque par ses courbes étudiées et ses doubles extrémités. Son matériau est du verre borosilicate, apprécié pour sa douceur et sa sécurité. Idéal pour jouer avec des températures variées, rendant l’expérience encore plus personnalisée. Une extrémité bombée pour le Point-G ou le Point-P, une autre plus fine pour des sensations variées. Tout a été pensé pour convenir à chacun·e, quel que soit son corps ou ses préférences.

Une ergonomie pour un plaisir subtil et profond

Le design du Ohwii permet des mouvements de balancier naturels et doux. Sa prise en main intuitive simplifie la double stimulation. En effet, une seule main suffit pour combiner pénétration et stimulation clitoridienne. D’ailleurs, un relief parfaitement positionné allié à sa forme bombée stimule autant le clitoris interne qu’externe. D’autre part, l’ergonomie du Ohwii privilégie des va-et-vient plus lents et enveloppants, presque hypnotiques. Tout est pensé pour offrir une jouissance à la fois puissante et toute en douceur, comme de lentes vagues qui nous emportent. Parfait pour une utilisation en solo, le Ohwii permet également de s’amuser à plusieurs.

Une collaboration avec Wicul, un gage de pédagogie

Edwige, infirmière et sexothérapeute derrière Wicul, apporte une dimension éducative unique à ce projet. Connue pour ses vidéos accessibles et sans tabou dont je suis fan, j’étais ravie de découvrir cette collaboration ! Elle accompagne le lancement du Ohwii avec des ressources pédagogiques incluses dans le coffret. Ces contenus, disponibles en ligne, offrent des conseils pratiques et des réflexions pour explorer son intimité en toute sérénité.

Un coffret qui célèbre la diversité

Chaque Ohwii est livré avec une pochette arc-en-ciel élégante, reflétant l’engagement de Biird pour l’inclusivité. Des goodies exclusifs complètent l’expérience, comme un magnifique porte-clé vulve et de jolies cartes, ajoutant une touche ludique et personnelle à l’ensemble.

Pourquoi choisir le Ohwii ?

Le Ohwii m’a totalement convaincue : on fait face à un véritable outil d’épanouissement personnel ! En associant esthétique, innovation et pédagogie, Biird et Wicul offrent une nouvelle manière de penser la sexualité. Que vous soyez curieux·se ou déjà expérimenté·e, ce bijou en verre promet de pimenter votre routine ou d’initier des découvertes inédites.

Disponible dès maintenant au prix de 59,99€, le Ohwii n’attend que vous pour dévoiler tout son potentiel.