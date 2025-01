Chroniques de la Lune Noire – La forteresse d’Opale

La forteresse d’Opale est le vingt-deuxième tome de la saga Chroniques de la Lune Noire, des éditions Dargaud, fin novembre 2024. Une bande dessinée de François Froideval et Fabrice Angleraud, qui continue d’explorer ce monde de dark fantasy, où les démons ont la part belle.

Une fois de plus, les terribles démons ailés venaient arracher Wismerhill du plan démoniaque où il était torturé. Wismerhill en était venu à aimer ces instants de transition, les seuls moments où la souffrance cessait. Malheureusement pour lui, ces moments étaient bien trop brefs. Cela lui laissait que trop peu de répit. En effet, au loin, un nouveau palais de prince-démon se dressait à l’horizon, et tout allait recommencer. Les démons ailés et Wismerhill s’engouffraient dans cette titanesque forteresse. L’empereur n’osait s’imaginer les nouveaux types de sévices qu’il allait devoir endurer. La vue de l’édifice colossal annonçait qu’il allait pénétrer chez l’un des plus puissants seigneurs infernaux. Le massacre des damnés, dès l’entrée, commençait avec un zèle qu’il n’avait jamais vu auparavant. Passé l’immense corridor, c’est un étrange spectacle qui s’offrit à sa vue. Il fut déposé par les démons ailés devant trois personnes…

La saga se poursuit avec l’exploration de cet univers de dark fantasy captivant. Ce nouveau volet se distingue par une intrigue qui met au centre l’empereur Wismerhill, où les enjeux, les alliances, trahisons et révélations façonnent une aventure haletante. L’évolution de Wismerhill, tiraillé entre ses choix passés et les défis à venir, reste au cœur du récit et permet de mieux comprendre le personnage. Les personnages secondaires, tout aussi nuancés, enrichissent la trame, apportant des perspectives nouvelles. Le rythme soutenu de la bande dessinée, ponctué de scènes spectaculaires et de dialogues percutants, s’accompagne d’un graphisme très plaisant et détaillé. Il tente de rester fidèle à l’esthétique de la série, offrant des illustrations qui renforcent l’atmosphère sombre et épique de cet univers. Les planches restent à la fois saisissantes et immersives. L’univers sombre et monumental est très agréable à retrouver, pour les fans de toujours.

