Popotam aime la galette – Ed. Larousse

Popotam aime la galette est un album jeunesse, de Fabien Öckto Lambert et Agnès Besson, paru aux éditions Larousse, fin novembre 2024, qui vient compléter la collection ! Une nouvelle aventure du quotidien, pour le petit héros des tout-petits, qui va découvrir la galette des rois !

Aujourd’hui est un jour spécial ! Popotam, Mama et Papa sont invités à manger la galette chez Papi et Mamie. Le petit héros est fier et appuie sur la sonnette pour annoncer son arrivée. Il saute dans les bras de son Papi. Mamie lui souhaite le bonjour et affirme qu’elle est contente qu’il soit là ! Popotam est content et trouve que ça sent drôlement bon dans la cuisine. Tous s’installent autour de la table à manger. Papi annonce que c’est l’heure du goûter et apporte une galette des rois bien dorée. Papa explique qu’il n’y a plus qu’à la partager. Popotam se réjouit, il adore la galette !

En suivant le quotidien de Popotam, le nouveau héros des tout-petits, les jeunes lecteurs s’éveillent. Ils découvrent le quotidien de leur héros, ainsi que les étapes de la vie, ou encore, pour cet album, les fêtes qui rythment l’année. En effet, la galette des rois est un moment de partage et de gourmandise, avec quelques anecdotes ou surprises. Le fait de passer sous la table, pour distribuer les parts, et de trouver la fève, font de ce moment un événement unique dans l’année ! Le texte reste simple, court et adapté aux enfants, à partir de 2 ans. A chaque double page, le texte se trouve accompagné d’une illustration immersive. Le dessin est attrayant, avec un trait rond et un univers coloré.

Popotam aime la galette est un nouvel album jeunesse de la collection des éditions Larousse. Un livre aux pages indéchirables, pour les enfants à partir de 2 ans, pour des aventures du quotidien, afin de s’éveiller, comprendre, apprendre, grandir entre joie et bienveillance.

