Nos âmes oubliées – Ed. Le Lombard

Nos âmes oubliées est un récit complet, une adaptation du livre de Stéphane Allix, par Grégory Panaccione, paru aux éditions Le Lombard, en novembre 2024. Un album complexe, entre souvenirs oubliés, enfance difficile, traumatisme, amour confus…

Stéphane a tout oublié. Toutes les années de son enfance ont plongé dans l’oubli. Il ne se souvient d’aucune image, aucun visage, car plus rien n’est jamais ressorti du gouffre. Il n’imaginait pas qu’il soit possible d’effacer à ce point tant d’années entières de souvenirs. Pourtant c’est bien ce qui s’est produit ! Sa psyché a, un jour, décidé que pour survivre il était préférable de ne rien savoir. Il n’y avait cependant aucune raison pour que son passé ressurgisse, comme il vient de le vivre, de la plus inattendue des façons ! Il y a quelques mois encore, il ne comprenait pas pourquoi il avait été si dysfonctionnel à certains moments de sa vie. Stéphane avait grandi sans savoir que les réglages de départ avaient été faussés. Son adolescence a été marquée par une profonde instabilité psychologique. Il semblait comme coupé de ses émotions.

Inspirée du roman autobiographique de Stéphane Allix, la bande dessinée poignante explore les méandres de l’amnésie traumatique. Sous la plume et les illustrations de Grégory Panaccione, l’histoire se déploie comme une enquête intérieure. Elle révèle les blessures enfouies d’un homme en quête de vérité et de réconciliation. Oubliant entièrement son enfance, Stéphane voit son mal-être se manifester à travers des troubles émotionnels, relationnels et une maladie auto-immune inexplicable. Loin des solutions conventionnelles, il se tourne vers des expériences de conscience élargie. Il y a notamment la médecine psychédélique, pour déverrouiller les souvenirs d’un événement enfoui et bouleversant. Chaque planche traduit magistralement les états d’âme du protagoniste, mêlant réalisme et onirisme pour plonger le lecteur dans une introspection saisissante. L’utilisation habile des couleurs et des ambiances graphiques sublime ce récit intime, questionnant la mémoire, les traumas, et le chemin vers la résilience.

Nos âmes oubliées est un récit complet, une adaptation saisissante, des éditions Le Lombard. Un album bouleversant, comme une enquête sur soi. Elle permettra de remonter aux souvenirs d’enfance oubliés, afin de comprendre son mal-être, son amnésie traumatique et pour se sauver.

