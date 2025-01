Red Sonja – L’autre monde – Les tomes 3 et 4

La série Red Sonja – L’autre monde se poursuit, avec deux tomes parus simultanément, en novembre 2024, aux éditions Graph Zeppelin. L’enfer ou l’Hyrkanie et La lame de Skath offrent à découvrir la suite des aventures de la diablesse à l’épée.

Wallace et Red Sonja se retrouvent devant un grand vortex. La guerrière semble furieuse et demande à Wallace ce qu’il a fait. L’homme s’explique et affirme que c’était un réflexe malencontreux. En effet, Kulan Gath l’aurait désorienté, alors il a lancé un sortilège de duplication sans le faire exprès ! Red Sonja le prend par le col, en lui demandant s’il a fait une copie d’elle. Wallace reste très évasif, en expliquant qu’il est possible que ce soit eux les copies. Auquel cas, ils cesseront d’exister lorsque la magie qui les anime se dissipera… Mais cela n’est pas dit. Il n’y a vraiment aucun moyen d’en être sûr, avec les doubles qui se trouvent de l’autre côté du portail. Red Sonja décide alors de rejoindre les doubles, en passant le vortex… Elle demande malgré tout si le portail est stable. Wallace répond affirmativement, mais sent l’influence de Gath.

Les deux tomes plongent le lecteur au cœur d’une saga épique où la diablesse à l’épée continue d’éblouir par sa détermination et son courage. Dans le tome 3, l’intrigue s’intensifie avec des combats palpitants et une exploration de terres imprégnées de magie et de mystères, où chaque chapitre dévoile des rebondissements. Le tome 4 conclut cette quête fantastique en offrant de nouveaux rebondissements. Il dévoile aussi des secrets liés au destin de Sonja. La bande dessinée mêle batailles épiques et révélations majeures, offrant une captivante aventure. Ces récits marquent par leur richesse narrative et leurs illustrations dynamiques, qui capturent parfaitement l’essence d’un univers où la force et la ruse s’opposent aux ténèbres. Les deux albums se complètent d’une galerie d’illustrations de couvertures et de croquis de différents artistes.

La saga Red Sonja, L’autre monde, d’Amy Chu, Carlos Gomez et Kim Mohan, se poursuit à travers deux tomes parus aux éditions Graph Zeppelin. Deux albums captivants et bien menés, qui offrent une suite d’aventures fantastiques et rythmées de l’extraordinaire voyage interdimensionnel de la belle diablesse à l’épée.

