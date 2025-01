Le voyage de Renn – Ed. Soleil

Le voyage de Renn est un récit complet, de Christian Paty, paru aux éditions Soleil, fin novembre 2024. Une bande dessinée qui présente le destin d’un ourson blanc, adopté par un couple de rennes, qui va devoir quitter la harde et entamer un voyage à la recherche des siens…

Sur la banquise, une femelle ourse blanche est aux côtés de son petit. Il ne cesse de réclamer. La maman comprend et sait bien que son petit a faim. Elle aperçoit enfin des phoques. Elle demande à son petit de ne pas bouger, tandis qu’elle fonce sur ses proies. Sur les bords de l’eau, les petites proies prennent rapidement la fuite et sautent à l’eau. Sous ses pattes lourdes, l’ours entend la glace craquer. La maman ourse blanche se retrouve sur un iceberg, à la dérive. Non loin, elle observe un phoque et décide de le poursuivre. Bien évidemment, elle tombe à l’eau. Elle se retrouve coincée sous la glace et va bientôt faire face à un orque. L’ourson reste seul sur la banquise, alors que la nuit tombe. Bien plus tard, une lumière étrange enlace l’ourson. Deux rennes s’approchent. La femelle semble intéressée par ce petit abandonné…

La bande dessinée captivante explore les thèmes de l’identité, de l’appartenance et de la quête de soi. L’histoire suit Renn, un ourson adopté par un couple de rennes après la perte tragique de sa mère. Elevé dans un monde qui n’est pas le sien, il se retrouve contraint d’entreprendre un voyage initiatique pour découvrir ce que signifie véritablement être un ours. La fable naturaliste, empreinte de poésie, questionne avec finesse la différence et les limites entre nature et culture. Le récit, rythmé et riche en rebondissements, mêle aventure et réflexion. Les dialogues modernes, quant à eux, ajoutent une touche d’humour et d’humanité aux interactions animales. Graphiquement, Christian Paty impressionne par la précision de son trait et la beauté des paysages polaires. Les couleurs immersives et les expressions subtiles des personnages renforcent l’émotion et l’immersion, offrant une lecture aussi touchante qu’esthétiquement marquante.

Le voyage de Renn est un récit complet touchant, des éditions Soleil. Un bel album, un récit animalier d’aventure, inspiré de légendes lapones, proposant de suivre un ours polaire en quête d’identité, dans les magnifiques paysages du Grand Nord.

Lien Amazon