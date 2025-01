Tissus par Édith Pauly !

Fragile ou résistant, coloré ou diaphane, léger comme l’air ou pesant brocart aux fils d’or. Objet de toutes les métamorphoses, le tissu incarne une infinité de cultures, aux savoir-faire ancestraux comme avant-gardiste.



Qu’est-ce qui fait l’étoffe d’un tissu ? Difficile à dire, tant sa richesse repose à la fois sur la qualité de ses fils, la profondeur de ses couleurs, le choix de son armure ou la splendeur de ses motifs. Pourtant, au fil des pages de cet ouvrage foisonnant, en images comme en éclairages, se dessinent quelques-unes de ses multiples singularités. De la fibre qui le constitue, à la teinture, en passant par son tissage et l’impression, ses particularités jaillissent, nourrissent l’imagination et les savoir-faire exceptionnels, anciens ou contemporains, des créateurs de mode et des éditeurs de textiles. Saisir ce très beau livre au toucher évocateur, c’est être immédiatement projeté dans l’univers fascinant de la matière textile. Une matière d’une rare, puis puissance, dont l’histoire accompagne celle de l’humanité, et dont la force émane de ses teintes, de ses motifs, du contraste, de ces textures et des savoir-faire qu’elle mobilise. Douceur du velours, délicatesse de la soie, éclat du brocard, subtilité du Jacquard, le tissu est tout à la fois terrain d’expérimentation, technique et chromatique, et source d’inspiration pour les plus grands créateurs, que ce soit dans le domaine de la mode ou des arts décoratifs.

Articulé autour de thématiques qui recoupent les grandes étapes de la création et de la fabrication textile– les fibres, la teinture, le tissage, l’impression– cet ouvrage offre une chatoyante initiation à l’univers des tissus et de leur créateur. Illustré de + de 250, photographies de matières, de couleurs et de motifs du monde entier, il offre un passionnant panorama, technique, historique, géographique et esthétique de la création textile traditionnelle et contemporaine. Soie ou crin de cheval, byssus de coquillage ou fil de verre, brocart, damassé, jacquard, tweed, tartan, ce très beau livre nous transporte de surprise en découverte.

Tissus dévoile également quantité d’œuvres des plus grands créateurs, reconnus dans ce domaine : Pierre Frey, Bracquenié, Tassinari et Châtel, Thévenon, Nobilis, Casamance, Canovas, Bouton- Renaud, Elitis, Métaphore, Fadini Borghi, Mariekko, Rubelli ou encore Lelièvre. Un livre très complet et instructif pour les passionnés de tissus.

Jean-Christophe Mary

Éditeur E/P/A. 288 pages. Beaux Livres.