Loisel, dans l’ombre de Peter – Ed. Glénat

Loisel, dans l’ombre de Peter est une nouvelle édition augmentée du livre-témoignage, paru aux éditions Glénat, fin novembre 2024. Un beau livre, de Christelle Pissavy-Yvernault qui propose un long entretien avec un maître du neuvième art, avec l’auteur de cette œuvre majeure Peter Pan.

L’album présente Régis Loisel et son œuvre *Peter Pan*, à travers une série d’entretiens réalisés en 2005. L’auteur venait de terminer son œuvre. Aussi, le livre-témoignage offre une plongée fascinante dans son univers créatif. L’enfance de Loisel, sa passion pour le dessin et l’animation, ainsi que ses influences, notamment Disney, y sont explorées. Chaque chapitre révèle les choix narratifs et esthétiques qui ont marqué cette adaptation audacieuse du classique de Barrie. Le lien étonnant entre Peter Pan et Jack l’Éventreur, élément clé de la série, est également abordé. Croquis, planches et dessins préparatoires illustrent le processus minutieux derrière cette œuvre. Sur plus de 260 pages, le livre dévoile quatorze années de travail, aboutissant à une bande dessinée unique et intemporelle.

Le livre s’enrichit de témoignages, d’anecdotes et de dialogues captivants avec d’autres artistes, comme Pierre Dubois et Jean-Pierre Gibrat. Ces échanges permettent de comprendre la profondeur de la réflexion de Loisel. Les thématiques sont nombreuses comme l’identité, la liberté et la dualité entre l’innocence et l’obscurité. Les lecteurs y découvriront également des illustrations inédites. Il y a notamment une série de dessins dédiés à la célèbre fée Clochette, réinterprétée par des artistes de renom tels que Guarnido et Marini. Véritable hommage au talent de Loisel, cet ouvrage témoigne de la richesse narrative et visuelle de son travail, tout en offrant une relecture enrichissante de Peter Pan. Une œuvre essentielle pour les amateurs de bande dessinée et pour ceux qui souhaitent comprendre les coulisses de l’une des créations les plus marquantes du neuvième art.

Loisel, dans l’ombre de Peter Pan est un bel album, un livre-témoignage, des éditions Glénat. Un ouvrage riche et passionnant, qui vient rendre hommage à Régis Loisel et son œuvre, entre témoignages, illustrations inédites, relecture enrichissante…

