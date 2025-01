Wonderland – Jeu de tarot de Marseille

Wonderland est un joli coffret, de Nicoletta Ceccoli, paru aux éditions Oxymore, fin novembre 2024. Un jeu de tarot de Marseille collector et sublime, accompagné de son livret, magnifiquement revisité et illustré par la talentueuse artiste internationale.

Le coffret Wonderland est un véritable trésor pour les amateurs de divination et d’art. Il contient un jeu complet de 78 cartes magnifiquement illustrées. Il réinterprète les arcanes majeurs et mineurs du célèbre Tarot de Marseille dans une version revisitée par l’artiste Nicoletta Ceccoli. Chaque carte est ornée d’un élégant liseré doré sur la tranche, ajoutant une touche de raffinement. Le coffret est accompagné d’un livret explicatif succinct. Il vient proposer une description en deux ou trois phrases pour chaque carte. Bien que sommaire, le livret constitue une base pour les initiés souhaitant approfondir leur compréhension des arcanes et enrichir leurs tirages.

Le coffret Wonderland se distingue par ses illustrations poétiques et envoûtantes, empreintes d’un charme à la fois fantastique et onirique. L’univers graphique créé par Nicoletta Ceccoli, inspiré du style victorien, évoque un mélange d’étrangeté et de douceur, où chaque carte semble figée dans un rêve intemporel. Les personnages, souvent féminins et représentés avec des traits délicats, captivent par leur profondeur et leur symbolisme métaphorique. Le coffret se trouve être un véritable objet de collection. Il séduira les amateurs d’art et de mysticisme grâce à sa richesse visuelle et émotionnelle. Un jeu de tarot qui, par ses images, parvient à transmettre des émotions et à stimuler l’interprétation. Il offre ainsi une expérience unique et immersive.

