Petits classiques Larousse – Les Misérables

La collection Petits classiques Larousse se complète du titre Les Misérables, de Victor Hugo. Un roman d’aventures, de passion et de haine, entre vengeance et pardon, à retrouver aux éditions Larousse, dans cette version annotée et commentée, pour les élèves de 4ème.

Un chapitre, avant d’aborder l’œuvre, vient apporter des éléments essentiels, pour mieux comprendre l’ouvrage. Ainsi, la découverte débute avec l’identité de l’auteur Victor Marie Hugo. Des repères chronologiques et des informations sur Les Misérables viennent compléter cette partie documentaire. Ensuite, quelques pages apportent des notions autour de la société, du chantier de l’écriture, de l’œuvre aujourd’hui… Enfin, l’œuvre est à découvrir en commençant, bien évidemment par la première partie intitulée Fantine. C’est donc en 1815 que commence cette histoire, où M. Charles-François Bienvenu Myriel était évêque de Digne…

Cette édition propose une approche pédagogique et enrichissante de l’œuvre monumentale de Victor Hugo. Conçue spécialement pour les élèves de 4ᵉ, cette version offre bien plus qu’un simple texte. Grâce à des outils didactiques, elle permet de comprendre le contexte de création de l’œuvre et d’en approfondir l’analyse. Un dossier complet éclaire les thèmes centraux, les enjeux sociaux et historiques, ainsi que les prolongements possibles. Les activités variées, telles que des QCM et des exercices d’analyse, favorisent une compréhension active et stimulante. Les extraits soigneusement sélectionnés sont accompagnés de clefs d’analyse claires, rendant accessibles les idées complexes de l’auteur. Enfin, le groupement de textes et d’images enrichit l’étude en proposant des perspectives complémentaires. Ce livre constitue une ressource précieuse, mêlant rigueur académique et accompagnement ludique, pour guider les élèves dans leur découverte de ce chef-d’œuvre littéraire.

