Fragments d’histoires troublantes – Ed. Delcourt

Fragments d’histoires troublantes est un recueil de récits étranges, de la collection KBooks Dark, des éditions Delcourt, paru fin janvier 2025. Un ouvrage de Pantom qui, entre rêves, cauchemars et réalité, présente des récits dramatiques, des vies qui basculent…

Un homme se trouve accusé des meurtres de Christine, Roberta, Gertrude, Elise et Maria. Il est reconnu coupable des meurtres de cinq femmes innocentes. Aussi, il se voit condamné au châtiment de la vierge de fer. Dedan Ellish se rappelle sa vie toujours froide, si froide… Un jeune garçon qui a perdu tôt sa mère et qui ne pleure pas à son enterrement. Il reste auprès de sa gouvernante. Son père qui ne lui pardonne pas de ne pas avoir pleuré. Enfant, il tente de jouer avec les autres, mais il est rejeté. Une fillette lui dit de dégager, il lui fiche la trouille ! C’est à cet instant que le corps du garçon se glaça… Un jour, alors qu’il était malade, seule la servante Alice s’occupait de lui. Il reçut d’elle une étreinte glacée. Un moment suspendu pour le jeune garçon qui n’avait jamais reçu de marque d’affection.

Le recueil plonge dans l’étrange et l’inquiétant avec sept récits captivants. Chacun explore la descente aux enfers de ses personnages, pris au piège par une rencontre fatale. L’atmosphère, sombre et pesante, se tisse autour d’histoires où la chute est inéluctable. Les intrigues se trouvent variées, mais une constante demeure : la rencontre décisive qui précipite la fin des protagonistes. L’écriture est concise, mais efficace, laissant place à une tension palpable. Les dessins minimalistes, aux traits fins, mais puissants, ajoutent une dimension envoûtante à cette ambiance de désespoir. La mort et le fantastique sont omniprésents, tissant ensemble un univers où l’angoisse s’intensifie à chaque page. Un recueil qui parvient à capturer l’attention et à plonger le lecteur dans une spirale de mystère et de malaise. Une bande dessinée à la fois dérangeante et fascinante à lire.

