Galère of Thrones T2 : Délires assurés chez Jungle Éditions 

Partagez





Pour ceux à qui la série aux millions de téléspectateurs manquerait ! Il existe ici bas, une petite parodie régressive de GoT en BD ! Intitulée Galère of Thrones, elle présente plusieurs sketchs sur les différents personnages de la série. De quoi se moquer gentiment de tout le monde et de toutes les situations qui ont défilé pendant des années devant nos petits yeux ébahis !! Un second tome paru le 17 Septembre aux Éditions Jungle, encore plus indécent !!!

Le point sur la BD :

« Le pouvoir de l’amour est une force extraordinaire (surtout lorsqu’il est partagé en famille !) »

Avec un tel “à propos”, il semble que la vie dans les cités de Galère of Thrones, proposé par Jungle Éditions, soit encore plus tordue que l’originale !! Les auteurs axent toujours le récit, en exagérant les problèmes de chaque famille de la célèbre série ! Et Dieu … la corneille à trois yeux est bien placée pour savoir tout ce qu’il se trame !

Des « Bolteunes » aux « Grisjoie » en passant par Lord Biliche et Djone neige, le scénario de Madame Lady et d’Ekker n’épargne personne. Grâce à une bonne dose d’humour noir, cinglant et graveleux, notre GoT préféré devient une terrible parodie. Mélangeant les thèmes de la société actuelle et les conditions de l’époque. Mais également, les conditions de tournage sur le plateau, avec toutes les bourdes relevées par les fans et balancées allègrement sur You Tube, qui servent de base à certains sketchs !!! Un recueil pour le moins vengeur pour ceux, déçus par la dernière saison, où le final a semblé un peu trop “easy” !!!

Tom propose des graphismes enfantins, tout arrondis à la mode « South Park » pour bien exagérer dans le caricatural ! Même l’horrible « Jéfré » et le fils « Bolteune » semblent plus mignons !!! Une BD qui semblerait convenir à des enfants alors que non, pas du tout !!!

Conclusion :

Un second opus bien évidemment hilarant, pas pour les enfants hein, qu’on se le dise !! Du sexe, de la trahison, de l’inceste comme dans la série initiale. Mais avec d’innombrables scènes qu’on avait raté et qui auraient pu être pire !! « Galère of thrones » aux Éditions Jungle, c’est un peu le « Kaamelott » à l’américaine !!!!

Retrouvez également les parodies d’Harry Potter : « Bloody Harry ». De Star wars avec « La guerre du retour contre attaque » et de Nintendo, grâce à Super Nintenbros aux mêmes éditions !!! De quoi passer l’hiver à rigoler prés de la cheminée !!!