Effet miroir, un polar des éditions Delcourt

Effet miroir est une bande dessinée de Makyo et Laval NG, parue aux éditions Delcourt, fin août 2020. Un récit complet présentant un polar inattendu, surprenant, bien rythmé, un récit puissant, qui se lit facilement, accompagné d’un graphisme saisissant.

Dans une cellule, plusieurs hommes sont ensemble. Chacun tente de trouver sa place, entre les détritus et les rats. La prison est immonde. La violence y règne. Sur les murs, les ombres dessinent des combats. Dans ce monde de désolation et de brutalité, un homme arrive, malgré les coups, à tenir debout. Il s’éloigne de la cellule dévastée, pour se retrouver un peu plus loin, dans les sanitaires, devant les lavabos et un miroir. Il a mal à la poitrine, son cœur le fait souffrir… Il titube, prend la direction d’un couloir pour finir par s’écrouler au sol. Dans une grande chambre, un homme se réveille en sursaut dans son lit. Il va dans sa salle de bain, pour se remettre de ses émotions, en se passant de l’eau sur le visage. Il se regarde dans le miroir et semble chercher la boucle d’oreille, qui n’est pas à son oreille. Quelque temps plus tard, il se retrouve devant l’entreprise familiale, pour une nouvelle journée…

Le récit est original, plutôt simple, mais bien ficelé, haletant jusqu’à la fin. L’histoire d’un homme, qui est à la tête de la société familiale, qui se remet difficilement de sa dernière rupture et qui fait sans cesse le même cauchemar. Alors qu’il va faire un footing, dans les bois, un motard lui tourne autour, menaçant. Bientôt, il est pourchassé par cet homme qui semble trop bien le connaître… La bande dessinée est originale, avec un scénario inattendu, plutôt court, néanmoins efficace, ne comportant que très peu de dialogues. C’est par la puissance du trait, les angles de vue, le choix des couleurs et le graphisme saisissant, que l’histoire traduit la peur, l’affront, la colère, l’espoir… En effet, le dessin est captivant, réaliste, très structuré, avec un choix des couleurs offrant une atmosphère particulière à cette poursuite terrible.

Effet miroir est un récit original, haletant et bien ficelé, graphiquement saisissant, paru aux éditions Delcourt, qui propose une poursuite terrible et étrange, d’un motard après un jeune héritier d’une entreprise familiale, qui tente de trouver sa place, entre usine, amour et cauchemars.