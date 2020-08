BD : Super Nintenbros, du gaming détonant chez Jungle !

Partagez





Ne vous fiez pas à cette couverture enfantine, aux personnages connus, qui vous rappelle sûrement votre jeunesse : Super Nintenbros ce n’est pas pour les enfants !!! Car, vous allez découvrir les personnages de vos jeux préférés, non seulement sous un autre angle, mais aussi, beaucoup plus matures qu’à l’habitude !! Une marrade en dégradé de sketch chez Jungle parue le 27 Aout !

Le décor :

On ne sait pas pourquoi Pirate Sourcil a décidé de « démonter » le monde geek, à grand coup d’humour grivois, mais ce qu’on sait, c’est qu’à chaque fois, c’est un véritable succès !! Le Gaming en prend pour son grade dans ce tome de Super NintenBros aux Éditions Jungle.

Grâce à différents sketchs, l’auteur met en scène les différents personnages nippons, avec qui, je suis sûre, vous avez déjà eu le temps de jouer !

Pour les reconnaitre, pas de difficulté. Nikoneda les reproduit à merveille, en laissant une part caricaturale à toutes ces têtes « brulées » : de Mario, en passant par Link, Peach, Toad, Sonic, Pikachu …. aucun n’est épargné par l’humour cinglant des auteurs !!! Le code couleur reste le même pour une BD pétillante et amusante à souhait.

Aussi, leurs noms ont été légèrement modifiés « intelligemment » . Si vous connaissez Ganon, celui-ci se prénomme à présent Gaoui (!!) , Mario devient Mariolle, Bowser se transforme en Bouseur …

Le point sur la BD :

On nage en plein sacrilège gaming , c’est une véritable honte … hilarante, bien sûr, où l’on en apprend plus sur la vie secrète des personnages de jeux vidéos ! Car OUI, vous êtes comme Jon Snow : « You know nothing »! Surtout à propos de ce qu’il se passe dans l’intimité pour les personnages une fois que vous avez fini de jouer !!

Alors, accrochez vous. Ça fait bobo à nos coeurs d’enfants et de gamers, de comprendre que Pêche fricote avec Bouser. Et que « Madame rêve » de corps masculins musclés, “d’artifices et de totems qui la punissent” !! D’ailleurs vous découvrirez avec stupeur d’où vient son nom.

Lonk alias Link se balade la nouille à l’air sous sa jolie combinaison verte. Tous les persos ont un compte Trinder, et cherche le coup d’un soir l’âme soeur ….

Bref, c’est parfaitement dégradant et juste assez grivois, pour démonter gentiment un à un, le sacro-sain petit monde si joli des jeux vidéos pailletés et lisses produits par la grande firme japonaise …

La conclusion :

Un vrai régal humoristique, que les Éditions Jungle ont pu étendre à différents titres : « Bloody Harry » pour Harry Potter; “Galères of Thrones” pour GOT; L’ultime retour de la guerre du retour contre-attaque pour ce que vous savez !!

Avec “Super NintendoBros”, vous découvrirez des choses que vous n’oseriez même pas imaginer pour des personnages qui ont ou bercent encore votre vie !!! Bon courage à tous les fans. Prévoyez des kleenex en nombre pour la lecture de cette “gaming-parodie”. Et bienvenue aux détracteurs des jeux vidéos qui s’en donneront à coeur joie !!!!