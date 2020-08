Pourquoi devriez-vous acheter du Bitcoin?

Le Bitcoin est une monnaie basée sur la blockchain décentralisée. il permet au propriétaire d’avoir le contrôle total de ses actifs. Les entités intermédiaires telles que les banques ne sont plus nécessaires.





Cette nouvelle technologie peut donc être considérée comme une alternative au système bancaire traditionnel. C’est pourquoi le Bitcoin a été créé en 2009 après que la crise économique mondiale a secoué les banques. De plus, Bitcoin propose des paiements transfrontaliers relativement bon marché et rapides. Entre autres choses, il résout les problèmes de confidentialité, centralise l’argent dans la banque et transfère le pouvoir économique au peuple

Tout ce dont vous avez besoin pour utiliser le réseau Bitcoin est un smartphone. Maintenant, si vous pensez à pourquoi acheter Bitcoin .Voici quelques raisons concrètes pour lesquelles Bitcoin est l’avenir :

Bitcoin comme nouvelle classe d’actifs

Bitcoin est une nouvelle classe d’actifs. En plus des opportunités d’investissement connues telles que les actions, les obligations, l’immobilier, un nouveau type apparaît: les crypto-monnaies. BTC est en croissance constante et est considérée comme une nouvelle classe d’actifs complètement différente. Des entreprises telles que Bakkt introduisent des opportunités d’investissement institutionnel dans Bitcoin. De plus, les crypto-monnaies commencent à apparaître dans les portefeuilles de fonds d’investissement.

Le Prix Bitcoin

Le prix Bitcoin a toujours été volatil. Par exemple, en 2017, le prix du Bitcoin a atteint son plus haut niveau historique de 19500 USD et après cela, il a affiché la correction de prix. En 2019, BTC a observé le marché baissier et il a touché le prix le plus bas de 3200 USD. Maintenant, une fois de plus, il montre des signes de reprise. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles on devrait acheter du Bitcoin.

Grande indépendance

Le Bitcoin est indépendant des autres marchés. Lorsque les échanges chutent, BTC n’est pas affecté. C’est bien sûr une déclaration générale, mais le fait même que Bitcoin soit la réponse au dernier crash montre qu’il peut devenir une évasion lors du prochain. Il donne l’opportunité de diversifier les investissements dans un lieu totalement indépendant des banques.

Bitcoin peut dépasser les monnaies fiduciaires

Cela rend l’humanité indépendante des monnaies fiduciaires. Cela montre qu’il existe une possibilité de paiements non contrôlés par le gouvernement et que la monnaie peut résister à l’hyperinflation et à la corruption. Tout cela est possible grâce au système dans lequel Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies sont intégrés.

Bitcoin est de l’or numérique

Bitcoin est de l’or numérique. La crypto-monnaie la plus ancienne est définie de cette manière en raison de sa similitude avec l’or traditionnel. C’est une monnaie universelle qui n’est contrôlée par aucun gouvernement ou entité, est difficile à extraire et existe en quantité limitée, ce qui augmente sa valeur. De plus, il n’est pas soumis à l’inflation et son stockage est bien plus simple que celui de l’or, il vous suffit d’un portefeuille virtuel. De plus, 0,25 BTC et 25 BTC peuvent être stockés exactement dans le même portefeuille.

Confidentialité Bitcoin

Il ne peut pas être confisqué. Contrairement à toute épargne ou actif détenu, le gouvernement ne peut pas confisquer ou geler les BTC en garde. Connaissant sa clé, seul le propriétaire est en mesure d’apporter des modifications à son portefeuille de crypto-monnaie.

Infrastructure de réseau

L’infrastructure de la BTC elle-même est encore en forte croissance. De plus en plus d’entreprises connues, d’entreprises mondiales et de banques expérimentent ou introduisent la technologie Blockchain dans leurs réseaux. De plus, de plus en plus de personnes associent Bitcoin, et de plus en plus d’endroits permettent le paiement avec Bitcoin.

Bitcoin est une monnaie décentralisée

Le Bitcoin est décentralisé. Cela signifie qu’il est contrôlé par un réseau équivalent. Personne ne peut influencer l’arrêt ou la limitation de BTC. Les gouvernements ne peuvent imposer que des restrictions ou des limitations. Le réseau Bitcoin lui-même continuera à fonctionner.