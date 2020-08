No Problemot – Un jeu de lettres des éditions 404 On Board

404 éditions présentent un nouveau label 100% jeux, 404 On Board, et son premier jeu No Problemot, paru en juin 2020 et suivis rapidement par d’autres jeux… Un jeu amusant mêlant bluff et réflexion, pour les enfants à partir de 10 ans.

Pour cette année 2020, 404 éditions lancent un label avec que des jeux, pour s’amuser et passer de bons moments en famille ou entre amis. Des jeux de cartes, pour les enfants, les adolescents et les adultes, dans des boîtes pratiques et facilement à emporter en week-end ou en vacances.

Le jeu No Problemot se présente dans une boîte colorée, proposant un jeu pour les enfants à partir de 10 ans, entre deux et quatre joueurs et pour une durée moyenne de trente minutes. Le petit coffret se compose de 102 cartes de jeu et d’un livret de règles. Le but du jeu est simple, il faut accumuler le plus de points possible pour gagner, mais les règles sont un peu plus complexes. Malgré tout, après plusieurs parties, elles s’imprègnent facilement et les réflexes viennent rapidement. Ainsi, les joueurs vont devoir bluffer ou trouver des mots, avec l’aide de leurs cartes sur lesquelles sont inscrites des lettres et le nombre de points. A chaque tour, les joueurs posent une carte sur la table, pour former un mot, avant, après ou au milieu des cartes déjà présentent. Si les joueurs n’ont pas d’inspiration, ils peuvent toujours bluffer, à leurs risques et périls !

No Problemot propose des variantes, pour jouer et s’amuser autrement ou en plus grand nombre. Le jeu demande de connaître du vocabulaire et permet ainsi de s’enrichir, tout en faisant fonctionner les méninges. La partie est rapide à mettre en place, avec un jeu de cartes assez simple et une boîte pratique, à emporter partout !