The Lapins Crétins – Best of spécial été

Le meilleur du pire des Lapins Crétins est à retrouver dans ce Best of spécial été, la première compilation officielle, parue aux éditions Glénat, en juin 2020. Une bande dessinée qui présente plus de 80 planches de gags issus des tomes 1 à 12 de la série, autour de la thématique de l’été.

Un lapin crétin fouille dans un vide-poche, sur un petit meuble. Il semble chercher une clé, qu’il ne trouve apparemment pas ! Il s’énerve et vide le vide-poche, pour tenter de mieux trouver cette clé. Un autre lapin, derrière lui, regarde la scène. Il voit ce lapin crétin qui cherche sa clé, à travers une bulle d’expression. Il prend alors une aiguille pour faire exploser cette bulle et laisser apparaître la clé. Fier de lui, le deuxième lapin crétin ramasse la grande clé par terre et la tend au premier lapin crétin, qui reste sans voix…

Un super lapin crétin, avec un slip bleu et une cape rouge, tenant un bagage à la main, vole dans le ciel. Il semble chercher quelque chose. Il vole à droite, puis à gauche, regarde dans tous les sens, et fait même plusieurs fois le tour de la Terre. Enfin, ses yeux et son sourire expriment son bonheur, il a trouvé ce qu’il cherchait. A terre, il se précipite vers l’avion qui s’apprête à embarquer ses derniers passagers !

Ainsi de suite, les gags s’enchainent, sur le thème du voyage, des vacances, de la plage, des photos souvenirs, et bien d’autres surprises encore. C’est un véritable plaisir de retrouver ces lapins crétins, pour un moment de fou rire délirant, où les héros vont saccager tout ce qui passe sous leurs pattes, s’amuser d’un rien et trouver des idées complètement absurdes. La bonne humeur est, bien évidemment au rendez-vous, avec ces lapins aussi déjantés que décalés, qui ne manquent jamais d’imagination, ni de courage, pour tenter d’arriver à leurs fins. En bonus exclusif, sont à découvrir une dizaine de planches inédites, écrites par Dab’s et Thomas Priou. Un moment de lecture plein d’enthousiasme et d’humour, pour toute la famille, avec ce sens de l’absurde communicatif. Le dessin reste simple et efficace, expressif et rond, très plaisant et coloré.

The Lapins Crétins – Best of spécial été est une compilation officielle des BD du même nom, parue aux éditions Glénat. Une bande dessinée incroyable, insensée, absurde et drôle, avec une dizaine de planches inédites, qui nous plongent dans un univers déjanté et jubilatoire.