Rentrée : Mes fournitures scolaires avec Maped

Maped, leader mondial des fournitures scolaires et de bureau, présente quelques indispensables, pour la rentrée des enfants. Trousses, crayons, surligneurs, compas, gommes et tailles crayons. De nouvelles gammes tendance, à découvrir et à introduire dans le cartable !

Depuis 70 ans, Maped, société familiale française, et leader mondial des fournitures scolaires et de bureau, ne cesse de se développer et de parfaire son savoir-faire industriel. La marque, réactive aux tendances, n’en finit pas d’innover, pour offrir à tous, petits et grands, des solutions efficaces et rentables. Aussi, pour la rentrée, la marque présente de nouvelles gammes et des produits aussi beaux, qu’efficaces, robustes et économiques.

France Net Infos a pu découvrir quelques-unes de ces fournitures scolaires, comme parmi la gamme Cosmic, les trousses, l’outil indispensable pour pouvoir tout ranger. Il y a deux tailles à retrouver et quatre versions au choix à découvrir, pour plaire autant aux filles qu’aux garçons. Une envie d’évasion, une invitation au voyage et même bien au-delà, avec ces trousses et cette gamme colorée. Les trousses sont en néoprène, donc résistantes, ne se déchirant pas. Elles sont aussi souples et s’ouvrent facilement avec la fermeture métallique.

Une gamme plus esthétique, en version pastel, ultra tendance, est également à retrouver, à travers des fournitures indispensables à mettre dans la trousse. Ainsi les crayons papier HB, avec un embout gomme, et de couleur pastel, sont à retrouver par lot de trois. Ils sont ergonomiques, proposant une prise en main facile, pour les élèves et des mines résistantes. Les essentiels surligneurs, pour les collégiens, lycéens et étudiants, trouvent aussi leur place dans cette gamme pastel, avec ces couleurs douces, pour mieux étudier, ou décorer, encadrer ou colorier. Leur pointe biseautée est douce, permettant même de surligner des textes sortis d’imprimantes jet d’encre.

Le duo taille-crayons-gomme forme un seul outil, qui prend ainsi moins de place dans la trousse. Un taille-crayon deux trous et une gomme sans PVC, avec une gomme de recharge, pour être sûr d’arriver jusqu’à la fin de l’année scolaire ! Il existe en trois couleurs différentes, toujours dans la gamme pastel. Enfin, pour les plus grands, il y a aussi le compas Study à découvrir. Il se range dans une boîte bien pratique et utile, qui permet de le ranger simplement et avec sa règle intégrée, permet de réaliser plus facilement différents travaux. L’outil est ergonomique et possède, lui aussi, une mine de rechange, si besoin.

Maped innove et propose une nouvelle génération de crayons de couleur résine, Color’Peps. Des crayons de couleur adorables, beaux, mais surtout super résistants même en cas de fortes pressions et faciles à prendre en main grâce à leur forme triangulaire. Les mines sont résistantes et les crayons restent faciles à tailler. Les couleurs sont éclatantes et le design tendance plaira aux enfants.

Il n’y a rien à dire, Maped présente réellement des fournitures scolaires aussi pratiques, que tendance et indispensables, pour la rentrée de nos enfants. Des outils solides, résistants, souples, ergonomiques, colorés et design, qui sauront plaire aux petits comme aux plus grands !

La marque française Maped et ses fournitures indispensables de la rentrée sont à retrouver par là.