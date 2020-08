Pokémon – Agenda 2020-2021

Les éditions Les livres du Dragon d’Or présente, pour la rentrée scolaire 2020-2021, un superbe agenda Pokémon ! Une année exceptionnelle a passé avec les Pokémon de Galar, avec cet ouvrage complet et richement illustré, qui ravira les élèves passionnés.

L’agenda scolaire débute avec les indispensables informations personnelles, pour savoir à qui appartient l’ouvrage, en cas d’oubli ou de perte ! Une double page fait suite, avec les professeurs et les matières de l’année à noter, suivi de l’emploi du temps à compléter. Le calendrier de l’année scolaire est également à retrouver et les évènements à ne pas manquer sont à ajouter. Une carte de la France administrative, ainsi que la liste des départements et le tableau des congés scolaires, selon la zone, sont à retrouver afin de connaître les dates des différentes vacances scolaires.

C’est au premier août que débute l’agenda, pour se terminer au 31 juillet 2021. De temps à autre, une illustration vient égayer le quotidien et les pages de l’ouvrage. A chaque début de mois, une page avec un grand dessin est à retrouver, ainsi qu’une double page de jeux. En effet, les élèves vont pouvoir s’amuser avec leurs Pokémon préférés, pour une année exceptionnelle ! Mots codés, différences, mots mystères, intrus, associations, puzzles, suites logiques, ombres, chaînes d’évolution, labyrinthes, et bien d’autres jeux sont à retrouver, au fil des mois.

Des pages de notes sont également insérées, pour noter tout ce qu’il faut et ne pas oublier des rendez-vous ou des devoirs. L’agenda présente un univers coloré et plaisant, avec tout plein de Pokémon à retrouver et découvrir, présentant même parfois des scènes amusantes et d’autres plein d’action.

L’ouvrage se termine avec les indispensables verbes irréguliers anglais, allemands, les conjugaisons espagnoles. Une liste d’anniversaires à souhaiter est à compléter, comme le répertoire, qui clôture l’agenda.

L’agenda Pokémon 2020-2021 est un essentiel de la rentrée, un ouvrage complet, paru aux éditions Les livres du Dragon d’Or, pour les élèves qui vont pouvoir passer une superbe année scolaire, avec leurs héros, à travers plusieurs illustrations à retrouver au fil des jours, mais aussi de jeux, à retrouver à chaque mois.