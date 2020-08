Tour de France 2020 :Kristoff, puissance 4-Etape 1

La première étape du Tour de France 2020 a été copieusement arrosée sur le parcours de 156 kilomètres où les trois échappés du jour n’ont jamais réellement eu d’espoir d’aller s’imposer. La pluie a surtout rendu la chaussée glissante et provoqué de nombreuses chutes, dont celles de prétendants au titre comme Miguel Angel Lopez ou Thibaut Pinot, et qui ont finalement incité l’ensemble du peloton à la prudence. Pour autant, la victoire a bien été disputée au sprint dans le final. Le Norvégien Alexander Kristoff a été à la fois le plus fin dans son timing et le plus puissant de tous, pour aller chercher la quatrième victoire de sa carrière sur le Tour de France après ses succès en 2014 à Saint-Étienne et Nîmes, puis sur les Champs-Élysées en 2018. Il devient le deuxième Norvégien à endosser le Maillot Jaune après Thor Hushovd, qui l’avait porté en 2006 puis en 2011.

ÉTAPE DU JOUR

Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) en 3h46’23’’ Mads Pedersen (Trek – Segafredo), mt Cees Bol (Team Sunweb), mt

CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE

Kristoff Alexander (UAE Team Emirates) en 3h46’13’’ Pedersen Mads (Trek – Segafredo), à 4’’ Bol Cees (Team Sunweb), à 6’’

