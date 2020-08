Rick and Morty, le huitième tome

Ricky and Morty, la série phare à retrouver en bande dessinée, poursuivent leurs aventures loufoques, grotesques et insensées, dans ce huitième tome, paru aux éditions Hi Comics, en juillet 2020. Un ouvrage, de Kyle Starks et Tini Howard, entre autres, qui propose quatre nouvelles histoires à découvrir.

Summer est en train de massacrer des vampires et semble s’en donner à cœur joie. Elle finit par tuer le coach Feratu. Derrière elle, Morty et mini-Rick enfoncent aussi des pieux, dans les cœurs des vampires, autour d’eux. Le jeune garçon se rend compte que leur coach était le vampire de l’école, alors que son grand-père le félicite pour son don pour trucider des vampires. Il continue par affirmer qu’il est une vraie machine à tuer, que sa maîtrise du mouvement de bas en haut était super puissant. Summer avoue aussi que la puissance du mouvement du bras de son frère leur a vraiment sauvé la mise. Puis, ils repartent, tous les trois heureux de leur nouvelle aventure réussite… Un an plus tard, lors du bal, Summer demande à Morty de l’accompagner. Les deux se font bientôt kidnapper par deux géantes chauves-souris.

La première histoire est donc autour des suceurs de sang, un esprit gothique plaisant et plutôt accrocheur, qui présente un Morty qui se laisse aller et un Rick qui tente tout pour le sauver, accompagné de sa fille et de son gendre. Trois autres histoires, complètement différentes, sont également à découvrir, offrant de nouvelles aventures inédites à lire. Le délire, l’absurde et la folie sont toujours au rendez-vous, surtout avec ce génie, le plus dépravé du multivers, un scientifique génial mais dégénéré et son petit-fils plutôt timide. La lecture est toujours aussi folle, avec ces aventures incroyables, improbables, absurdes et pleines d’humour, ces dialogues aberrants et ces situations invraisemblables, et des actions parfois gores. Le dessin reste le même, malgré les dessinateurs différents ayant contribué à cet album, avec un trait rond, simple et efficace et un univers coloré.

Rick and Morty reviennent donc dans un huitième tome et de nouvelles aventures, à travers cette nouvelle bande dessinée, parue aux éditions Hi Comics. Différents auteurs pour quatre histoires inédites et déjantées, pleines d’humour et de folie à découvrir.