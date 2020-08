Hasbro – La gamme Nerf se complète pour les beaux jours

La gamme de jouets Nerf, de la marque internationale Hasbro, se complète avec trois nouveautés, pour cet été et les beaux jours. De quoi se défouler, s’amuser et de profiter du beau temps, même pour la rentrée, avec le Super Soaker Barracuda, indispensable pour l’été, le Nerf Fortnite SP-L, pour une immersion dans l’univers du célèbre jeu vidéo et le Nerf Elite Disruptor, pour enchaîner les tirs en rafale.

En effet, la gamme de jouets Nerf se complète avec ces trois nouveaux blasters, qui vont amuser les enfants et toute la famille, soit en s’arrosant, avec le Super Soaker Barracuda et ses deux jets en continu, et son grand réservoir, qui peut contenir jusqu’à un litre d’eau. Les batailles d’eau vont prendre une nouvelle dimension, avec ce nouveau jouet !

Pour les fans du jeu vidéo Fortnite, le Nerf Fortnite SP-L, offre une belle immersion dans cet univers fascinant, pour tenter de jouer et de s’amuser, comme dans le jeu vidéo. Une réalité, pour prendre l’arme en main. Il est simple d’utilisation, avec un canon amovible et un chargeur de trois fléchettes.

Mais celui que l’on préfère est le nouveau Nerf Elite Disruptor, un blaster muni d’un barillet rotatif, qui contient jusqu’à six fléchettes. Le jouet permet de tirer jusqu’à 27 mètres une fléchette à la fois ou les six à la suite, et cela très rapidement, avec son mode rafale. Ainsi la cible est vite submergée grâce à ce Nerf Elite Disruptor et son tir en rafale, qui offre une nouvelle dynamique au jeu. Le jouet est facile et pratique à prendre en main, plutôt léger, adapté aux enfants à partir de 8 ans. Le coffret se compose du blaster et de six fléchettes, qui s’insèrent facilement dans le barillet.

Vous l’aurez compris, pour les beaux jours et ceux qui restent, la gamme Nerf de la marque internationale Hasbro, se complète avec trois superbes blasters. Des jouets, pour les enfants à partir de 8 ans, pour s’amuser, se défouler en plein air, et passer de bons moments de jeux et d’aventures à s’inventer…

