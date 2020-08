Les petits bidons – Première lessive 100% naturelle spéciale bébé

Les petits bidons, jeune entreprise française, créée en juin 2017, tente et réussie à laver sans salir la planète ! Des solutions durables et concrètes, pour laver son linge au quotidien, avec des produits sains et simples, pour préserver notre planète.

L’histoire de la petite entreprise débute en juin 2017, avec Cyril, fondateur, qui décide d’améliorer sa consommation et de réduire son empreinte écologique, notamment à travers la lessive. Une aventure complexe, car il n’est pas simple de trouver la formule optimale, car même les lessives existantes, et dites écologiques, sont pleines d’ingrédients toxiques et/ou controversés.

C’est au bout de huit mois, que la recette des Petits bidons sera trouvée et que débutera la grande aventure. Aussi, aujourd’hui, la jeune marque propose cinq lessives, dont la nouvelle lessive concentrée sans parfum, pour les bébés. Une formule avec 100% d’ingrédients d’origine naturelle, sans huile de palme, sans sulfate, dans un bidon recyclé et recyclable, avec une fabrication française ! La lessive est réellement sans odeur, sans parfum, ce qui est surprenant. Elle est à base de savon de Marseille à l’huile d’olive, avec des agents mouillants et lavants naturels, entre autres. La lessive biodégradable se dose facilement, et est efficace dès 30°C. Le petit bidon d’un litre permet de faire 25 lavages, pour tous les textiles, couleurs, noir et blanc. Le linge n’a pas d’odeur spécifique, il reste doux et agréable à porter, surtout pour les peaux les plus sensibles, comme celle des bébés.

Est à découvrir également, le savon super détachant, à 99% d’origine naturelle et toujours fabriqué en France. Il s’utilise simplement, en mouillant le savon sur un côté et en le frottant sur la tâche. Il suffira ensuite de bien rincer ou de mettre rapidement à la machine à laver, pour voir la tâche disparaitre. Un détachant plutôt fonctionnel, qui se conserve facilement, reste assez naturel et pratique à emporter en vacances, en week-end, pour les tâches plus délicates, qui demandent à être traitées rapidement.

