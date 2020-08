BD – Sisco 6ème Cycle : Belgian Rhapsody

Partagez





Les Éditions Le Lombard sortent leur 11 ème tome de « Sisco ». Un de ces hommes de main qui permettent à la République de régler les problèmes par élimination ! Une série politico/policière à suspens, pour les passionnés d’espionnage et, dont les aventures sortent sur deux tomes. Ici, premier tome du 6 ème cycle, avec Belgian Rhapsody paru le 12 Juin. Sisco réussira-t-il à ne pas faire trop de vagues ?!!!!

Le décor du Tome 11 :

Implication de l’ancien conseiller du Ministre de la Défense, dans un deal avec des Russes. Trafic de diamants, au Soudan, avec les Chinois contre des armes lourdes, et acheminement des pierres précieuses pour analyse en Belgique.

Le tout nouveau ministre de la défense fait « tache » aux yeux du Président avec ses arnaques. Les Russes veulent récupérer des documents qui le compromettent …

Encore une mission pour Vincent Sisco ! Retrouver les documents avant que les Russes ne mettent pas la main dessus et, retrouver sa belle, disparue (cf tome précédent).

Mais voilà qu’en plein travail, il tombe sur une vidéo de Manon, gentiment accompagnée par des « gueules d’anges » !! Sur le sol Belge ! Ça ne pouvait pas mieux tomber !!! Il va devoir revoir le sens des priorités !

Le point sur la BD :

Comme à leur habitude, les deux auteurs s’en donnent à coeur joie côté action !! Leur « héros » fait toujours des émules. Au milieu de toute cette classe politique ordurière, des machinations, et des contrats pas très catholiques, Sisco garde en ligne de mire son amour : Manon !!!

Le duo Benec et Thomas Legrain ne laisse aucun repos à leur « homme de main », normalement toujours efficace. Sisco aux Éditions Le Lombard demeure une série mêlant espionnage et, conflit politique à grands coups de 9mm et de missions explosives.

La conclusion :

Un dernier cycle est puis s’en va ! Les aventures de Sisco se clôtureront au Tome 12, soit, juste après ce cycle. Une belle « balade » dans le temps que nous aurons offert le duo d’artistes !! Mais, ne vous inquiétez pas. Si vous aimez ce style de héros transpirant les hormones, vous ne serez pas en reste. Les Éditions Le Lombard les affectionnent tout particulièrement : Alpha, IRS et encore bien d’autres vous plongeront dans le même univers !!!